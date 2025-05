KAT ranime les Knicks, New York n’est pas mort

Les Knicks aussi sont capables de renverser des situations compromises et de briser le coeur des fans locaux. New York est revenu à 2-1 en allant s'imposer sur le parquet des Pacers cette nuit, après avoir été mené de 20 points. Les hommes de Tom Thibodeau, battus deux fois à domicile avant cette rencontre cruciale pour eux, ont petit à petit gommé leur retard en deuxième mi-temps, pour finalement virer en tête.

Un homme a incarné le comeback : Karl-Anthony Towns. Pas loin d'être muet jusque-là, KAT a inscrit 20 de ses 24 points du jour dans le 4e quart-temps, avant de laisser Jalen Brunson (23 pts, gêné par les fautes) et Josh Hart (8 pts, 10 rbds, 4 asts) boucler l'affaire sur la ligne des lancers. L'ancien pivot des Timberwolves avait la main chaude et l'agressivité qu'il faut pour combler les 10 points de retard accusés en début de 4e QT.

KAT DOMINATES THE 4Q OF GAME 3! 🗽 20 PTS

🗽 8 REB

🗽 6-9 FGM

🗽 3-4 3PM

🗽 5-6 FTM New York can even the Eastern Conference Finals on Tuesday at 8:00pm/et on TNT 🍿 pic.twitter.com/g160G7HOpb — NBA (@NBA) May 26, 2025

Les Knicks avaient comme prévu changé leur line-up de départ, avec l'insertion de Mitchell Robinson (6 pts, 6 rbds) à la place de Josh Hart, qui a tout de même fini la rencontre sur le terrain. On a retrouvé des New Yorkais résilients et solides défensivement, face à des Pacers qui ont calé au mauvais moment.

Dans le 3e quart-temps, Aaron Nesmith, héros du game 1, s'est blessé à la cheville et est incertain pour le game 4. Tyrese Haliburton (20 pts), Myles Turner (19 pts) et Pascal Siakam (17 pts) ont fait le job mais ont eux aussi été impuissants sur le dernier volet de la partie. Indiana a shooté à 5/25 à 3 points, après avoir marché sur l'eau sur la quasi totalité de ses matches de playoffs jusqu'à présent. C'est la troisième fois dans ces playoffs 2025 que New Yorl remporte un match après avoir été mené d'au moins 20 points.

Les Pacers restent tout de même en position de force, avec un game 4 à domicile à jouer dans la nuit de mardi à mercredi pour mener 3-1. Les Knicks se sont eux assurés que la série retourne bien à New York, pour se racheter auprès des spectateurs du Madison Square Garden après les games 1 et 2 perdus à domicile.

Anthony Edwards et Minnesota se réveillent et écrasent OKC