Anthony Edwards et Minnesota se réveillent et écrasent OKC

Une réaction était attendue de la part des Timberwolves, après deux défaites sans appel à Oklahoma City. L'air du Minnesota a fait beaucoup de bien à Anthony Edwards et ses camarades, puisqu'ils ont tout simplement atomisé (143-101) le Thunder, prouvant qu'ils pouvaient faire bien mieux que ce que l'on avait vu lors des games 1 et 2.

On a cette fois bien senti le sentiment d'urgence chez les joueurs de Chris Finch, qui n'ont pas laissé une seule seconde le suspense s'installer. Les Wolves sont entrés dans le match avec les crocs et n'ont jamais relâché leur étreinte. OKC a semblé surpris, passif et résigné assez rapidement face à l'envie d'Edwards (30 pts, 9 rbds, 6 asts à 12/17), Julius Randle (24 pts) et des autres. Face à un retard de 20 points à la fin du 1er quart-temps, puis de 31 points à la pause, Mark Daigneault a compris qu'il ne pourrait pas tirer grand chose de plus de ses ouailles cette nuit et a arrêté les frais en ouvrant son banc.

Shai Gilgeous-Alexander (14 pts à 4/13) et les siens ont péniblement atteint les 100 points, pendant que Minnesota faisait aussi tourner pour donner du temps de jeu à ses joueurs de banc peu utilisés jusque-là, comme Terrence Shannon Jr (15 pts) ou Leonard Miller (11 pts). Rudy Gobert a joué 28 minutes pour 7 points, 7 rebonds et 1 contre.

La question est maintenant de savoir si les Timberwolves pourront répéter cette performance dans deux jours dans le game 4. Le Thunder ne pourra normalement plus être surpris par l'agressivité et l'intensité mises d'emblée par leurs adversaires et se devra de retrouver l'assise défensive et la sérénité des premières rencontres.

Le public du Target Center a en tout cas joué son tôle et tenté de déstabiliser Shai Gilgeous-Alexander, en scandant des "Free throw merchant !" lors de ses quatre lancers du soir, mais a aussi mis suffisamment de voix pour soutenir les siens après deux premiers matches compliqués.

