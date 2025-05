Les Pacers étouffent les Knicks au Garden avec un Siakam record !

Indiana Pacers @ New York Knicks : 114-109

C'est la douche froide à New York et au Madison Square Garden. Les supporters des Knicks ont célébré la série gagnée contre les Celtics, champions en titre, avec leur folie habituelle. Une partie d'entre eux se voyaient déjà en finales, voire même plus haut encore. Tout est parti en vrille dans la dernière minute du Game 1, avec ce match incroyable arraché après prolongation par les Pacers. Le scénario était différent vendredi soir mais l'issue la même : Indiana l'a encore emporté sur le parquet des Knicks. Sa sixième victoire consécutive à l'extérieur sur ces playoffs.

Les deux équipes étaient encore à égalité 81-81 à l'entame du quatrième quart-temps. Un nouveau match serré donc. Avec un Pascal Siakam de gala pour faire gagner les siens. L'intérieur All-Star est de loin le joueur le plus expérimenté de son effectif du haut de ses 80 matches de playoffs. Il a déjà remporté une bague et il connait le chemin. Il a donc montré la voie à suivre à ses partenaires en signant 39 points. Son nouveau record personnel en post season.

Le Camerounais était là pour répondre à tous les runs new-yorkais dans le money time. Il a d'abord conclu un 13-4 des Pacers sur un panier primé qui a donné 9 longueurs d'avance à son équipe (94-85). Il a enchaîné plusieurs paniers importants, dont un autre à moins de 3 minutes du buzzer pour refaire passer l'écart à 10 unités (110-100). Les Knicks ont alors passé un 9-0 pour recoller mais sans parvenir à repasser devant. Ils n'ont même plus marqué ensuite. Les deux dernières tentatives à trois-points de Jalen Brunson n'ont pas trouvé la cible. Le meneur All-Star a fini avec 36 points et 11 passes.

Hormis Siakam, aucun joueur des Pacers n'a vraiment été en grande réussite. Aucun d'entre eux n'a marqué plus de 5 paniers. Mais tous ont contribué. Tyrese Haliburton, bien que maladroit, a compilé 16 points, 8 rebonds et 11 passes. Les Pacers sont dans un fauteuil : aucune équipe n'a jamais remonté un déficit de 0-2 en finales de Conférence après avoir perdu les deux premiers matches à domicile. C'est le défi qui attend les Knicks. Indiana peut retrouver les finales NBA, 25 ans après son premier passage à ce stade de la compétition. A l'époque, la franchise avait déjà éliminé New York.