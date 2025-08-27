L’étonnante reconversion de Rajon Rondo

Et si on voyait Rajon Rondo aux Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles ? Non, l'ancien meneur des Celtics et des Lakers ne revient pas aux affaires sur les parquets. Et quand bien même ce serait le cas, il y a peu de chances que Team USA fasse appel à lui en 2028 alors qu'il aura 42 ans. En revanche, c'est dans une autre discipline que Rondo excelle en ce moment, et il se trouve que ce sera un sport olympique à L.A. : le flag football.

Visiblement, l'ancien All-Star est tout simplement le quarterback n°1 du pays en matière de flag football, cette variante du football américain qui se joue à cinq contre cinq, sans contact, et où le plaquage est remplacé par l'arrachage de bandes de tissus (les fameux "flags"). En soi, ce n'est pas si étonnant puisque Rajon Rondo était un footballeur doué dans sa jeunesse et que ses qualités physiques et techniques s'adaptent bien à la discipline. Mais Rondo est apparemment aussi un excellent cornerback en phase défensive. Ce serait assez fou de le voir avec la délégation olympique dans 3 ans, mais ce n'est pas impossible.

La fédération américaine espère évidemment convaincre quelques joueurs NFL de participer aux J.O. et a nommé Jalen Hurts, le quarterback des Eagles, ambassadeur de la discipline pour 2028.