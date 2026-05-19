Dans ce game 1, même l’arbitrage était kiffant !

Et si l’arbitrage ressemblait toujours à ça en NBA ?

On parle souvent de l’arbitrage quand il gâche un match. Quand les coups de sifflet hachent le rythme, quand les joueurs passent leur temps à protester, quand une décision prend trop de place dans le récit. Alors autant le dire aussi quand c’est l’inverse : le trio composé de Zach Zarba, John Goble et Mitchell Ervin a rendu une copie de très haut niveau dans ce Game 1 entre Oklahoma City et San Antonio.

Pas parfaite, parce que la perfection n’existe pas vraiment dans un match NBA d’une telle intensité. On peut toujours chipoter. Mais c’est presque un détail, et c’est justement ce qui rend leur performance aussi appréciable : à aucun moment les arbitres n’ont donné le sentiment de vouloir s’inviter dans l’histoire.

Au contraire, ils ont laissé le match respirer. Malgré les deux prolongations, malgré la fatigue, malgré la tension et les possessions qui valaient de plus en plus cher, la rencontre n’a jamais donné l’impression d’être hachée ou confisquée par le sifflet. Le rythme est resté fluide, les contacts ont globalement été tolérés quand ils faisaient partie du combat, et les coups de sifflet importants ont gardé une vraie cohérence.

Wembanyama titanesque, les Spurs tapent OKC dans un game 1 épique

Dans une soirée pareille, ce n’est pas un détail. Ce Game 1 restera dans les mémoires pour Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, Dylan Harper, les actions décisives, les tirs impossibles et cette dramaturgie folle jusqu’au bout de la deuxième prolongation. Mais si le match a pu devenir aussi épique, c’est aussi parce que les arbitres ont accompagné l’intensité au lieu de l’étouffer.

On aimerait que ce soit toujours comme ça. Que l’arbitrage laisse les joueurs décider, que le rythme survive à l’enjeu, que le physique fasse partie du spectacle sans transformer chaque contact en passage sur la ligne.

Zarba, Goble et Ervin n’ont évidemment pas marqué un point. Ils n’ont pas pris un rebond, pas mis un contre, pas planté un tir clutch. Ils ont fait ce qu’on demande aux arbitres dans les très grands matches : permettre au basket de prendre toute la place. C’est probablement le plus beau compliment qu’on puisse leur faire.