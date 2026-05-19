Wembanyama titanesque, les Spurs tapent OKC dans un game 1 épique

Grâce notamment à un Victor Wembanyama sur une autre planète et au terme d’un match fou, les San Antonio Spurs ont pris le game 1 de la finale de l’Ouest à OKC.

Ce n’est que le Game 1… et on est déjà sur les rotules. Après deux prolongations et un combat d’une intensité exceptionnelle, les San Antonio Spurs ont fini par faire tomber le Oklahoma City Thunder dans sa salle, 122-115. Si toute la série se joue à ce niveau-là, il va falloir s’accrocher émotionnellement. Mais quel bonheur de voir une affiche pareille !

Parce qu’on a eu droit à absolument tout : des défenses étouffantes, des ajustements permanents, des runs, des actions clutch, deux prolongations et plusieurs performances monumentales. Et au milieu de tout ça, Victor Wembanyama a signé un match déjà historique.

Attaque, défense, Wembanyama était partout

Le Français a terminé avec 41 points, 24 rebonds et 3 contres dans une performance hallucinante d’impact. Dès les premières minutes, il avait ce regard ultra-focus aperçu lors de ses grands matchs de saison régulière contre OKC. Rapidement, on a compris qu’il allait faire très mal.

Défensivement, son influence a dépassé les statistiques. Plusieurs joueurs du Thunder ont modifié leurs tirs, changé leurs angles ou abandonné des lay-up simplement à cause de sa présence dans la peinture. Wembanyama n’a pas seulement contré des tirs : il a complètement déformé les décisions offensives d’OKC pendant une grande partie de la soirée.

Offensivement, le Thunder n’a jamais vraiment trouvé de solution. Dès qu’il a reçu le ballon près du cercle ou au poste, il a semblé capable de marquer presque à volonté. Puis quand San Antonio a commencé à fatiguer dans le quatrième quart-temps, il a encore trouvé les ressources pour revenir au premier plan dans les moments décisifs.

Car les Spurs ont eu très chaud. Après une première mi-temps compliquée offensivement - seulement 37% au tir à la pause avec un Shai Gilgeous-Alexander limité à 4 points - le Thunder a fini par réagir. OKC a haussé l’intensité défensive, forcé des pertes de balle et repris progressivement le contrôle émotionnel du match.

Au cœur de cette révolte, Alex Caruso a sorti un match complètement fou. L’ancien des Lakers a compilé 31 points, mais surtout une avalanche d’actions défensives décisives : interceptions, ballons arrachés, aides parfaites, pression permanente sur les porteurs de balle… Pendant de longues séquences, il a donné l’impression d’être partout.

Les Spurs ont aussi dû survivre aux 11 pertes de balle de Stephon Castle. Le sophomore a connu énormément de déchet dans la gestion du ballon, mais il a quand même terminé avec 17 points et 11 passes décisives. Sans De'Aaron Fox, forfait, sa responsabilité à la création a explosé et malgré les erreurs, il a continué à créer des opportunités importantes.

L’autre immense satisfaction de San Antonio s’est appelée Dylan Harper. Le jeune arrière a impressionné dans tous les domaines avec 24 points, 11 rebonds et 6 passes. Sa finition près du cercle a été remarquable, mais sa défense a aussi marqué les esprits, notamment en deuxième prolongation lorsqu’il a totalement fait déjouer Chet Holmgren sur une possession cruciale.

Le money time a ensuite basculé dans une autre dimension. Wembanyama a marqué dans les dernières secondes du quatrième quart-temps, avant que Gilgeous-Alexander ne lui réponde immédiatement sur un drive pour arracher l’égalisation. Puis Holmgren est venu contrer Wembanyama sur le tir de la gagne.

Wembanyama clutch

Quand OKC a semblé faire le plus dur dans la première prolongation avec trois points d’avance dans les dernières secondes, Wembanyama a encore répondu avec un énorme tir à 3 points venu d’ailleurs pour envoyer tout le monde en deuxième overtime.

C’est finalement là que San Antonio a repris le contrôle. Wembanyama a retrouvé un second souffle impressionnant, les Spurs ont resserré la défense et Gilgeous-Alexander, pourtant élu Clutch Player of the Year, a manqué plusieurs tirs importants au milieu d’une nuit placée sous le signe de la maladresse pour lui, au contraire de Jalen Williams (26 pts).

Les Spurs infligent ainsi au Thunder sa première défaite de ces playoffs et frappent déjà un énorme coup dans cette finale de conférence. Surtout, ils ont confirmé une chose : malgré le cinq majeur le plus jeune de l’histoire des finales de conférence NBA, cette équipe joue déjà avec une maturité complètement folle.