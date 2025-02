Pourquoi un retour (fou) de Kevin Durant aux Warriors n’est pas à exclure

L’approche de la deadline des trades NBA peut donner naissance à tout type de rumeurs loufoques. C’est le moment de gloire de certains insiders peut-être moins réputés, qui occupent les spotlights en balançant parfois des informations sans aucun fondement dans le but d’attirer l’attention. Mais quand trois journalistes différents, issus de médias respectés, spéculent tous sur le même joueur, c’est qu’il y a bel et bien quelque chose qui se trame. Même si ça ne se matérialise pas forcément ensuite. Anthony Slater de The Athletic, Chris Mannix de Sports Illustrated et John Gambadoro, qui suit les Phoenix Suns depuis 30 ans, ont tous évoqué un intérêt des Golden State Warriors pour Kevin Durant.

Le dernier nommé confirme que plusieurs équipes ont contacté la franchise de l’Arizona au sujet de KD. Il précise tout de même que les dirigeants des Suns tiennent d’abord à faire venir Jimmy Butler pour l’associer à Devin Booker et Durant, en espérant trouver un point de chute pour Bradley Beal, qui dispose d’une clause d’intransférabilité. Sauf que, justement, ce dernier ne compte pas faire de cadeau à sa franchise et il n’y a qu’une petite poignée de clubs qui l’intéresse. Sachant que l’intérêt n’est apparemment pas réciproque.

Kevin Durant aux Warriors, mais contre qui ?

Les discussions sont donc au point mort et c’est justement ce qui motiverait éventuellement Phoenix à changer son fusil d’épaule. Plusieurs dirigeants NBA rivaux – dont susceptibles de vouloir mettre un peu de désordre – suspectent un transfert de Kevin Durant à l’approche de la deadline prévue jeudi soir. Au passage, les Suns s’intéresseraient à Jonathan Kuminga… Mais avec 51 millions de dollars dus pour cette saison, Golden State devra sans doute aussi céder plusieurs autres joueurs dont Andrew Wiggins. Et sans doute des picks.

Joe Lacob, le propriétaire des Warriors, était assis à côté de Rich Kleiman, agent et associé de la superstar, lors du match récent entre Golden State et Phoenix. Les deux hommes ont discuté tout au long de la rencontre mais aussi à la mi-temps dans l’un des salons de la salle. C’est tout de même trop peu pour penser que des négociations sont arrivées à un stade avancée.

La NBA est prise d’un vent de folie après le trade de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers puis celui de De’Aaron Fox, impliquant Zach LaVine, aux San Antonio Spurs. Les dominos tombent mais le marché peut aussi se calmer et retrouver une tournure plus raisonnable. Les dernières 48 heures nous ont juste rappelé que tout est possible. Même un retour de Kevin Durant à Golden State, 6 ans après son départ.

En tout cas, ce qui paraît plus évident, c’est que Golden State est clairement à la recherche d’une star. Plusieurs insiders confient que les Warriors sont actifs sur absolument tous les dossiers impliquant un joueur majeur dans l’espoir de trouver un partenaire de luxe pour Stephen Curry.