Chet Holmgren avait une revanche à prendre

Et dire que Chet Holmgren était initialement incertain... Face aux Atlanta Hawks (117-110), l'Oklahoma City Thunder a enchaîné une troisième victoire consécutive grâce à une belle performance de l'intérieur. Dominateur, il a compilé 31 points (8/12 aux tirs), 11 rebonds et 3 interceptions en 27 minutes.

Face à lui, les Hawks n'ont jamais trouvé la solution. Et malgré une alerte au niveau de son pouce - et un passage par les vestiaires -, le talent de 23 ans a continué de dominer. Le jeune homme avait à cœur de se rattraper après sa mauvaise copie face aux Indiana Pacers (141-135) : 15 points à 4/12 aux tirs.

"Il a toujours ça en lui. Il était totalement prêt à jouer. C'est un grand compétiteur. Je n'ai pas envie de parler pour lui, mais je crois qu'il était vraiment déçu de la façon dont il avait joué, sur le plan offensif, contre Indiana.

Donc, il avait cette volonté de réussir ses tirs ce soir. Dès qu'il a été capable d'en mettre quelques uns, il a pris son rythme", a souligné son coach Mark Daigneault en conférence de presse.

Déjà décisif dans le sacre d'OKC en 2024-2025, Chet Holmgren compte bien poursuivre son développement pour prendre une nouvelle dimension.

Chet Holmgren prend le max à Oklahoma City