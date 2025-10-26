CQFR : Nikola Jokic en triple-double, Chet Holmgren porte OKC !

Les résultats de la nuit en NBA, celle de Nikola Jokic

Bulls @ Magic : 110-98

Thunder @ Hawks : 117-100

Hornets @ 76ers : 121-125

Pacers @ Grizzlies : 103-128

Suns @ Nuggets : 111-133

Le triple-double de Nikola Jokic, Chet Holmgren régale !

- Second match cette saison et second triple-double pour Nikola Jokic. Auteur de 14 points, 15 passes décisives et 13 rebonds, le Serbe a joué dans un fauteuil lors de la victoire des Denver Nuggets face aux Phoenix Suns (133-111).

Sans avoir besoin de forcer (5/8 aux tirs), l'intérieur a dicté son tempo. Autour de lui, Jamal Murray (23 points), Christian Braun (20 points), Aaron Gordon (17 points) et Cameron Johnson (15 points) en ont profité et Denver s'est rapidement envolé au score (+17 à la pause).

Sur cette partie, les Nuggets ont été aidés par une défense des Suns très permissive. Pour éviter une déroute totale, Phoenix a heureusement pu compter sur un bon Devin Booker : 31 points (à 10/16 aux tirs) et 7 passes décisives malgré 9 ballons perdus. Dillon Brooks, malgré ses 15 points, a été en grande difficulté à longue distance (3/13).

Avec son 166ème triple-double en saison régulière, Nikola Jokic a en tout cas montré la voie aux siens.

PEYTON. WATSON. 😮 Nuggets lead in the 2Q at home! Watch PHX/DEN on NBA League Pass: https://t.co/7Dn4QFI6Ue pic.twitter.com/ybWtcWN4Qb — NBA (@NBA) October 26, 2025

- 3/3 pour le champion NBA en titre ! L'Oklahoma City Thunder l'a logiquement emporté sur le terrain des Atlanta Hawks (117-100). Comme souvent, OKC, en maîtrise de la partie, a accéléré dans le troisième quart-temps pour faire la différence.

Lancé par un excellent Chet Holmgren (31 points, 11 rebonds), Oklahoma s'est détaché sur un coup de chaud dont Shai Gilgeous-Alexander a le secret. Auteur de 17 points et 3 passes décisives sur le troisième quart-temps, le Canadien (30 points) a dégoûté les Hawks, incapables de le ralentir.

Sans Kristaps Porzingis, Zaccharie Risacher et Jalen Johnson, Atlanta était limité pour résister. Nickeil Alexander-Walker (17 points) a fait de son mieux, mais Trae Young a par exemple eu du mal à tenir le rythme (15 points à 5/12 et 10 passes décisives mais 5 ballons perdus). Pour Oklahoma, il s'agit donc de la 3ème victoire de la saison, la première sans une double-prolongation.

Le Magic surpris par les Bulls, Quentin Grimes décisif

- Le résultat surprise de la soirée ? La victoire des Chicago Bulls sur le parquet du Orlando Magic (110-98). Après une défaite face aux Atlanta Hawks, les Floridiens ont mal négocié ce back-to-back. Malgré les apports de Paolo Banchero (24 points, 10 rebonds), Franz Wagner (17 points) et Desmond Bane (14 points), le collectif du Magic a déçu.

A l'exception d'Anthony Black (19 points) en sortie de banc, Orlando a notamment eu du mal à répondre face aux remplaçants des Bulls. Sans Coby White, Josh Giddey (21 points, 8 rebonds) et Nikola Vucevic (15 points, 8 rebonds) ont été sérieux.

Mais Chicago a surtout fait la différence grâce à son banc. Avec les impacts de Jalen Smith (16 points), Ayo Dosunmu (15 points), Patrick Williams (12 points) et Kevin Huerter (11 points). Plombé par une grosse maladresse à longue distance (3/24), le Magic n'a pas trouvé la solution. A noter que les Français Noa Essengue et Noah Penda n'ont pas joué.

- Les Philadelphia Sixers ont arraché la victoire face aux Charlotte Hornets (125-121) ! Et les Hornets peuvent nourrir de gros regrets... Malgré la blessure rapide de Brandon Miller, touché à l'épaule, Charlotte avait le match en main grâce au duo LaMelo Ball (27 points, 10 rebonds et 8 passes décisives) - Collin Sexton (21 points).

Mais dans le dernier quart-temps, cette équipe a totalement perdu le fil. Et a surtout subi une folle remontée des 76ers poussés par un public en fusion. Sous l'impulsion de Tyrese Maxey (28 points, 9 passes décisives et 6 rebonds), Philadelphie a ainsi recollé. Avant de compter sur Quentin Grimes (24 points) !

A 13,9 secondes de la fin, Grimes a été clutch avec un panier primé déterminant pour l'emporter. Limité à 20 minutes, Joel Embiid a été tout de même impactant avec 20 points (7/11). Cependant, sur le plan physique, l'intérieur semble tout de même limité, à l'image de sa performance aux rebonds (2). Heureusement, à ses côtés, Andre Drummond compense (13 rebonds en 16 minutes), alors que le jeune VJ Edgecombe (15 points, 8 passes décisives) continue de se mettre en évidence.

Chez les Hornets, petite soirée pour les Français : 6 points et 2 rebonds pour Moussa Diabaté (17 minutes), 3 points et 5 rebonds pour Tidjane Salaün (13 minutes).

QUENTIN. GRIMES. HE GIVES THE SIXERS THE LEAD WITH 13.9 SECONDS LEFT 🚨 WATCH: https://t.co/rZkoYv1RLs pic.twitter.com/qGjJwU6aoG — NBA (@NBA) October 26, 2025

- Enfin, les Memphis Grizzlies ont facilement écarté les Indiana Pacers (128-103). Un succès signé du rookie Cedric Coward, auteur de 27 points (9/13) en 24 minutes en sortie de banc. Malgré Bennedict Mathurin (26 points), les Pacers ont eu du mal à trouver des solutions offensives.

Pascal Siakam (13 points à 5/12) a été par exemple plutôt discret. En face, Ja Morant (19 points, 8 passes décisives) et Jaren Jackson Jr (17 points) ont assuré. Mais Memphis a surtout fait la différence grâce à son banc.

Outre le gros coup de chaud de Coward, les remplaçants des Grizzlies ont eu un impact positif. Javon Small (16 points), Santi Aldama (9 points), John Konchar (9 points) ou encore Cam Spencer (8 points).

