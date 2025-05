Shai Gilgeous-Alexander, son sourire aux provocations du public 🤐

Une image a beaucoup fait réagir : mais pourquoi Shai Gilgeous-Alexander a décidé d'afficher un grand sourire alors que l'Oklahoma City Thunder venait de perdre, en prolongation, face aux Denver Nuggets (104-113) ?

Sur le papier, le Canadien n'avait vraiment aucune raison de sourire. Son équipe a perdu. Et il est passé à côté de son match : 18 points à 7/22 aux tirs. Avec d'ailleurs deux tentatives loupées dans le money-time qui ont entraîné le revers des siens.

Et pourtant, SGA a décidé de forcer ce sourire. Pourquoi ? Pour répondre au public des Nuggets ! En difficulté lors du Game 3, la star d'OKC a été visiblement moquée par plusieurs fans. Il y a une petite rancune envers lui (par rapport au MVP et Nikola Jokic), et les supporters de Denver l'ont donc provoqué.

"Je sais comment se déroule le jeu. Je sais comment la vie fonctionne. C'est facile de parler quand tu gagnes. Et je ne veux jamais leur montrer comment je ressens la défaite, ma colère, ou quoi que ce soit de ce genre.



Rien n'est écrit. La série n'est pas terminée", a lancé Shai Gilgeous-Alexander face à la presse.

Attention à ne pas piquer une bête blessée... Car la réponse de SGA, dès le Game 4, pourrait être terrible.