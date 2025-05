Les résultats de la nuit en NBA, celle des Nuggets

Cavaliers @ Pacers (1-2) : 126-104

Thunder @ Nuggets (1-2) : 104-113 (après OT)

Les Nuggets portés par des lieutenants

- Après l'humiliation subie au Game 2 (106-146), les Denver Nuggets ont parfaitement réagi en s'imposant, à la maison, face à l'Oklahoma City Thunder (113-104, après OT) au Game 3. Cette fois-ci, on a eu le droit à une belle bataille entre les deux formations de l'Ouest.

Pourtant, les deux stars, Nikola Jokic (20 points, 16 rebonds et 6 passes décisives, mais à 8/25 aux tirs et 8 ballons perdus) et Shai Gilgeous-Alexander (18 points, 13 rebonds, 7 passes décisives, mais 7/22 aux tirs), ont connu une soirée plutôt mitigée.

Mais les lieutenants ont parfaitement pris le relais. Pour OKC, Jalen Williams (32 points) et Chet Holmgren (18 points, 16 rebonds) ont longtemps montré la voie à suivre. Et en face, le collectif des Nuggets a bien répondu par Jamal Murray (27 points), Michael Porter Jr (21 points) et bien évidemment Aaron Gordon (22 points).

En contrôle du match pendant la majorité de la rencontre, le Thunder pensait l'emporter, mais a craqué... Alors qu'OKC comptait 3 points d'avance, SGA, gêné par l'excellente défense de Christian Braun, a loupé l'opportunité de tuer le match à 37,1 secondes de la fin.

Dans la foulée, Gordon, toujours aussi clutch, a profité d'un décalage de Jamal Murray pour arracher la prolongation. Et sur l'ultime possession du 4ème quart-temps, Gilgeous-Alexander a encore raté l'occasion de faire gagner les siens.

En prolongation, il n'y a pas eu photo : obligé de courir après le score toute la soirée, Denver a commencé par un 7-0 pour définitivement larguer Oklahoma (11-2). Avec ce succès arraché, les Nuggets ont toujours le contrôle de la série. Et avec le Game 4 dans le Colorado, ils ont même l'opportunité de faire le break.

AARON GORDON DOES IT AGAIN ‼️ THAT MAN IS CLUTCH pic.twitter.com/u7nnFtTEQS — NBA TV (@NBATV) May 10, 2025

Les Cavs retrouvent de la vie, merci Donovan Mitchell !

- Dos au mur après les deux défaites concédées à domicile, les Cleveland Cavaliers se sont repris sur le parquet des Indiana Pacers (126-104) au Game 3. Renforcée par les retours d'Evan Mobley, Darius Garland et De'Andre Hunter, la franchise de l'Ohio a eu une vraie réaction d'orgueil.

Un caractère symbolisé bien évidemment par Donovan Mitchell. Le meneur a sorti une performance XXL (43 points, 9 rebonds, 5 passes décisives) pour sonner la révolte. Après un début de partie où les deux équipes se sont rendues coups pour coups, Cleveland a réussi à se détacher et n'a plus jamais été rattrapé.

Trop passifs sur le plan défensif, les Pacers n'ont jamais trouvé la solution. Si Pascal Siakam (18 points) et Bennedict Mathurin (23 points) ont limité les dégâts, les autres cadres ont eu du mal à s'exprimer. Par exemple, Tyrese Haliburton (4 points et 5 passes décisives) est totalement passé à côté de ce match.

Avec un suspense plié dès le deuxième quart-temps, Indiana a rapidement déposé les armes. Du côté de Cleveland, il s'agit d'une victoire tout simplement essentielle pour relancer le suspense. Et surtout, le message envoyé a été fort : au complet, cette équipe paraît avoir de la marge.

Le Game 4 s'annonce, logiquement, décisif dans cette série. A la maison, les Pacers ont encore l'opportunité de faire le break. Et les Cavs ont l'occasion de revenir à égalité pour reprendre l'avantage du terrain.

