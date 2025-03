Jalen Brunson va rejouer cette saison… mais dans quel rythme ?

Les médecins annonçaient au moins deux semaines d’absence pour Jalen Brunson à la suite de son entorse de la cheville le 3 mars dernier, à l’occasion d’une défaite en prolongation contre les Los Angeles Lakers. Quasiment un mois plus tard, le meneur All-Star des New York Knicks n’a toujours pas rejoué. Et ce n’est pas encore garanti qu’il puisse revenir d’ici la fin de la saison régulière, même si ça reste son objectif.

« J’espère pouvoir rejouer avant le début des playoffs », confie l’intéressé. « Ce serait bien pour moi de prendre le rythme avant de se lancer dans ce genre de run. Mais le plus important, c’est d’être à 100% en playoffs. »

Jalen Brunson aimerait donc une reprise un peu plus en douceur en fin de saison régulière mais il ne prendra pas non plus de risques. Il existe donc un scénario où il ne revient pas avant le Game 1 du premier tour à l’Est, sans doute contre les Milwaukee Bucks. Avec donc probablement de suite de grosses minutes à jouer et de nombreuses responsabilités.

Il espère aussi pouvoir rejouer afin d’atteindre la barre des 65 matches disputés cette saison. C’est seulement une fois ce seuil atteint qu’il sera éligible à des votes pour le MVP ou les All-NBA teams. C’est secondaire mais n’oublions pas que les carrières sont individuelles et ça compte pour les joueurs.

Les Knicks ne s’en sont pas trop mal sortis sans leur meilleur joueur. Ils en sont pour l’instant à 7 victoires en 12 matches depuis son absence et ont quasiment verrouillé la troisième place de la Conférence Est.