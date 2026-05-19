Sondage : Victor Wembanyama est-il déjà le meilleur joueur du monde ?

Certains diront que ceux qui placent Victor Wembanyama tout en haut de la hiérarchie s'enflamment peut-être après son match titanesque contre le Oklahoma City Thunder. Mais la question mérite d'être posée et elle paraît légitime : le Français est-il le meilleur joueur du monde, ou le meilleur joueur de la "putain de planète" pour reprendre les mots de Stephon Castle ?

Entre son impact défensif, sa progression spectaculaire dans de nombreux aspects du jeu, est-il passé devant Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic ?

Nous l'avions mis cinquième de notre top-50 avant le coup d'envoi des playoffs et il est évident qu'il sera plus haut dans notre prochaine mise à jour de fin de saison.

Et vous, qu'en pensez-vous ? Où classeriez-vous Wembanyama ?

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François-Louis H.
Il y a un jour, j'aurais dit que non bien sûr. Trop tôt. Mais ce match a montré de quoi il était capable. Après, le supporting cast est dingue aussi. Donnez à Jokic : Castle et Harper à la place de Murray et Braun, et je pense que c'est pas les même Nuggets. Mais j'ai l'impression d'essayer de me convaincre moi-même...

En tout cas, une chose est sûre : le tir à 10 m change tout dans la perception qu'on a du gars. S'il ne rentre pas, on dit qu'il est encore trop immature, qu'il a voulu jouer du hero ball. Mais là...

Tellement hâte de voir le Game 2 !
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Maxime Blogie
Non. Selon moi c'est prématuré et la conséquence du match de cette nuit contre okc et surtout Shai qui est sensé être le meilleur joueur du monde. Il s'agit du contexte mais Shai ne va pas se trouer à chaque match et Victor ne mettra pas 40 points à chacun non plus. Le titre de meilleur joueur du monde ne se joue pas sur un match mais sur un ensemble et surtout sur la durée. Il ne faut pas oublier une chose aussi c'est qu'être le chasseur est plus motivant et facile que d'être le chassé. Quand on est tout en haut, la seule chose c'est soit d'y rester, ou de descendre. Victor n'y est pas encore selon moi.
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Alban DAVEZE
Perso je trouve que quand tu regardes un match dans lequel il joue, ça crève l’écran : tu vois que lui sur le terrain, que ce soit d’un côté ou de l’autre. Je me faisais la réflexion dans la série contre minnesota, mais ce mec est vraiment écœurant sérieux : y’a pas de solutions contre lui. Tu dois juste subir et accepter que tu pourras pas accéder au cercle de toute la série. Le type est juste un cheat code
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Romain Hardet
Je ne sais pas si c’est le cas, mais rien que de poser la question (ce qui est le cas aussi de The Athletic) en dit long sur le joueur…
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