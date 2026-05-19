Sondage : Victor Wembanyama est-il déjà le meilleur joueur du monde ?

Certains diront que ceux qui placent Victor Wembanyama tout en haut de la hiérarchie s'enflamment peut-être après son match titanesque contre le Oklahoma City Thunder. Mais la question mérite d'être posée et elle paraît légitime : le Français est-il le meilleur joueur du monde, ou le meilleur joueur de la "putain de planète" pour reprendre les mots de Stephon Castle ?
Entre son impact défensif, sa progression spectaculaire dans de nombreux aspects du jeu, est-il passé devant Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic ?
Nous l'avions mis cinquième de notre top-50 avant le coup d'envoi des playoffs et il est évident qu'il sera plus haut dans notre prochaine mise à jour de fin de saison.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Où classeriez-vous Wembanyama ?
En tout cas, une chose est sûre : le tir à 10 m change tout dans la perception qu'on a du gars. S'il ne rentre pas, on dit qu'il est encore trop immature, qu'il a voulu jouer du hero ball. Mais là...
Tellement hâte de voir le Game 2 !