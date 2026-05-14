Où classer Jalen Brunson dans un top 10 all time des Knicks ?

À quel moment Jalen Brunson est-il entré dans le top 10 all-time des New York Knicks ? Et surtout : jusqu’où peut-il encore grimper ?

La question aurait semblé folle il y a encore quelques années, quand New York empilait les saisons décevantes et cherchait désespérément une superstar capable d’assumer la pression du Madison Square Garden. Aujourd’hui, le débat paraît presque naturel. Parce qu’en quatre saisons sous le maillot des Knicks, Brunson a déjà laissé une trace immense.

Le meneur a ramené de la stabilité, une identité offensive claire et surtout une crédibilité que la franchise avait perdue depuis longtemps. Ses performances en playoffs, sa capacité à prendre feu dans les moments chauds et son leadership ont fini par le faire entrer dans une autre catégorie aux yeux des fans new-yorkais.

Reste évidemment la concurrence historique. Impossible de passer devant des monuments comme Patrick Ewing, Walt Frazier ou Willis Reed sans accomplissements majeurs supplémentaires. Ce qui pourrait survenir si les Knicks atteignent les Finales NBA...

Mais le débat devient beaucoup plus intéressant quand on arrive aux noms comme Carmelo Anthony, Bernard King, Allan Houston ou Latrell Sprewell.

Brunson est-il déjà devant eux ? Le simple fait qu’on puisse sérieusement poser la question en dit déjà long sur son impact.

Alors : votre top 10 all-time des Knicks ressemble à quoi aujourd’hui ? Et Jalen Brunson s’y trouve-t-il ?