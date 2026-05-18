Les Spurs favoris contre OKC ?

L'arbitrage de ces playoffs 2026 a shifté il y a une semaine, à la demande sans aucun doute de la NBA.

Je me pose la question si ce shift peut faire légèrement dérailler la meilleure défense de l'histoire, le Thunder de ces deux dernières saisons.

Si les Dort, Caruso et autres Cason Wallace ne peuvent pas être aussi agressifs que d'habitude, la défense d'OKC restera excellente mais ne devrait pas être en mesure de dominer l'adversaire.

Évidemment, il y aura énormément d'autres facteurs qui détermineront le sort de cette finale de conférence et alors que j'imaginais, en début de playoffs, le Thunder supérieur aux Spurs avec une petite marge, je me demande si l'arbitrage ne pourrait pas rabattre les cartes et faire de San Antonio le favori.

J'aimerais votre avis. Pensez-vous aussi qu'un arbitrage moins permissif est à l'avantage des Spurs ou pas ? Pensez-vous qu'il peut influencer le sort de cette série ?