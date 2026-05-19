Victor Wembanyama est un joueur hors norme. Injouable sous le cercle, agressif, dissuasif face au plan de jeu offensif d'OKC et ultra clutch à en refroidir tout le Paycom Center, cette nuit, le Français a prouvé qu'il fallait compter sur lui dans cette finale de la Conférence Ouest.

Les Spurs ont remporté cette nuit le Game 1 face à Oklahoma dans un duel à couper le souffle. Malgré un Alex Caruso des grands soirs côté Thunder, Wemby et ses coéquipiers n'ont laissé aucune miette aux champions en titre dans la deuxième prolongation.

Pour ses premières finales de conférence, Victor avait une petite motivation supplémentaire. Pour le coach de San Antonio, Mitch Johnson, questionné sur le sujet, voir Shaï Gilgeous-Alexander recevoir le trophée de MVP avant le match a été une étincelle en plus : "Clairement, c’est un compétiteur. Quand vous êtes compétiteur et que vous voyez quelqu’un obtenir quelque chose que vous voulez, cela peut devenir une motivation."

Wembanyama ultra clutch

Face à OKC, Wemby a sorti une ligne de statistique historique : 41 points, 24 rebonds, 3 passes et 3 contres. Ultra clutch, l'Alien inscrit 14 points après le quatrième quart-temps, dont un shoot à trois points sorti de nulle part à quelques secondes de la fin de la première prolongation.

Wembanyama titanesque, les Spurs tapent OKC dans un game 1 épique

Avec cette performance, Victor Wembanyama rentre un peu plus dans l'histoire de la ligue, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire des playoffs à afficher plus de 40 points et plus de 20 rebonds depuis Kareem Abdul-Jabbar (1970). Seul Wilt Chamberlain avait déjà sorti un match à au moins 40 points et 20 rebonds pour une première rencontre en finale de conférence. Côté Spurs, il est devenu le deuxième joueur après David Robinson à avoir réalisé cette ligne de statistique en playoffs.

Un Wembanyama en pleine confiance pour la suite de ces playoffs, qui fait rêver son coéquipier Stephon Castle : "Le meilleur joueur de cette p**ain de planète." Le Thunder va tenter de contredire cette hypothèse en réagissant dès le game 2 dans 48 heures, toujours à Oklahoma City.