Comme son coach, LeBron James avait deux, trois mots à dire sur l’arbitrage au sujet de l’arbitrage. Après la défaite des Los Angeles Lakers face aux Minnesota Timberwolves, il est revenu sur une action qui a beaucoup fait parler, entre lui et Anthony Edwards.

Il restait alors 10,7 secondes à jouer. Les Wolves menaient d’un point et les Lakers pensaient avoir récupérer la balle, Anthony Edwards l’ayant touchée en dernier après que LeBron James l’avait sortie de ses mains.

Mais persuadé d’avoir été victime d’une faute, ANT demandait du regard à son coach Chris Finch d’utiliser son challenge. Après visionnage, les arbitres se déjugeaient : faute de LBJ, qui forcément n’était pas content :

« Cette action arrive tout le temps. La main fait partie du ballon, c’est ce qu’ils disent. J’ai eu l’impression que la main était une partie du ballon, là. J’ai pu toucher sa main sur le dessus de la balle. (…) J’ai vu ce genre d’actions maintes et maintes fois, mais c’est comme ça. »

Sauf que s’il considère que la main fait partie du ballon, c’est bel et bien le poignet d’Anthony Edwards que LeBron James semble avoir touché. C’est d’ailleurs une prise de vue « aérienne » inédite qui a permis de le voir. Et qui a permis aux arbitres de prendre une décision cruciale dans cette fin de match si serrée :

After further review, LeBron James was called for a CRUCIAL foul on Anthony Edwards 😳

Ant-Man would make both free throws to go up 3 points and the Wolves would take a WILD Game 4 🍿

Good call or bad call? 🤔pic.twitter.com/qLrQW6L73i

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 27, 2025