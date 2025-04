Les résultats de dimanche en NBA

Knicks @ Pistons : 94-93

Lakers @ Wolves : 113-116

Celtics @ Magic : 107-98

Pacers @ Bucks : 129-103

Quelle est votre équipe de coeur All-Time ?

Les Pistons peuvent l'avoir mauvaise. Et en même temps, leurs fans peuvent être fiers de ce qu'ils montrent sur cette série face à New York, qui a de grandes chances de prendre fin cette semaine. Detroit a perdu le game 4 à domicile et est désormais mené 3-1. Ce qui est difficile à digérer, c'est cette ultime action sur laquelle les arbitres n'ont pas sifflé faute de Josh Hart sur Tim Hardaway Jr, laquelle aurait permis aux Pistons d'aller sur la ligne trois fois pour, a minima, arracher la prolongation. Dans leur rapport d'après-match, les officiels ont d'ailleurs reconnu qu'il y avait bien faute...

Did the pistons get robbed? No call on Tim Hardaway’s final shot of the game.

This is called a foul 99% of the time. #NYvsDET pic.twitter.com/LwwVLmBSdV

— Benchwarmer Sports (@bwsportsmemes) April 27, 2025