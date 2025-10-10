Comment Bones Hyland a sauvé sa carrière (enfin presque) en rappant

Bones Hyland est un jeune homme vraiment talentueux. Mais c'est aussi un sacré caractère. Un tempérament qui lui jouer des tours et qui explique pourquoi il aurait pu déjà disparaître de cette ligue. Transféré par les Clippers vers les Hawks en cours de saison dernière, il a été coupé dans la foulée par Atlanta. Les offres en NBA se faisaient alors très rares et, à 25 ans, il aurait pu déjà être contraint d'aller voir ailleurs pour gagner sa vie en tant que basketteur.

Mais il a finalement été relancé par Tim Connelly, GM des Minnesota Timberwolves qui avait déjà lancé Hyland aux Nuggets. Le dirigeant a toujours eu de l'affection pour le joueur. Et leur amitié remonte au processus de draft, avec une anecdote un peu particulière racontée par le jeune arrière.

"J'avais rappé l'un de mes morceaux devant lui. Depuis ce jour-là, nous sommes devenus très proches. Nous avons une connexion différente. Il croit en moi. Il m'a toujours défendu. Je suis vraiment reconnaissant du fait qu'il ait toujours cru en moi."

Et bien comme quoi, rapper peut aider à trouver des contrats 2-way comme celui de Bones Hyland à Minnesota.