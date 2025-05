Le Luka Doncic nouveau est-il enfin arrivé ? Bonne nouvelle pour les Los Angeles Lakers : il semblerait que la star slovène prenne enfin sa condition physique au sérieux.

Bien évidemment, on sait à quel point les déclarations d’intention, et même les photos (coucou James Harden), peuvent parfois s’avérer trompeuses. On attendra donc de voir ce que ça donne sur la durée.

En tout cas, en fin de semaine dernière, Jason Gallagher a fait état d’un nouvel état d’esprit chez Luka Doncic concernant notamment cet aspect. Gallagher n’est pas un insider des Lakers. Mais il est le producteur du Podcast de LeBron James et Steve Nash et a très longtemps travaillé sur celui de Steve Nash. Voici ce qu’il disait en fin de semaine dernière :

« J’ai entendu de la part de gens plutôt honnêtes sur le sujet de sa condition physique que Luka a déjà commencé à faire table rase, et prendre un nouveau départ. Il est déjà dans cet état d’esprit de changer beaucoup de choses. Maintenant, j’ai déjà entendu cela auparavant, mais pas de personnes qui le critiquaient sur cet aspect. »

Cette fameuse condition physique a joué un rôle dans son trade des Dallas Mavericks vers les Los Angeles Lakers. Et on lisait ça et là qu’il avait déjà commencer à changer. C’est maintenant un proche de LeBron James et JJ Redick qui donne cette info.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les photos récentes peuvent laisser penser que les résultats se font déjà voir.

Sur ces images de lui à un match du Real Madrid, il a effectivement l’air fit :

Luka Doncic looking slim at a Real Madrid game 👀 pic.twitter.com/g5dePfErEF — NBA Dracos 🐉🏀 (@NBADracos) May 25, 2025

Idem sur cette photo de lui à l’entraînement à Madrid qu’il a postée hier sur Instagram :

Rien ne garantit qu'il sera svelte à la reprise (et d'ailleurs rien ne garantit qu'être svelte signifie être le mieux préparé physiquement pour une saison NBA, mais c'est un autre débat qu'avait abordé Charles Anthony Villes). Mais il semble bien parti pour arborer un joli summer body à la plage.