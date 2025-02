Luka Doncic avec le maillot des Lakers : où sont passés les 120 kilos ?

On nous a expliqué que si Nico Harrison avait décidé de trader Luka Doncic, c’est parce que le Slovène a une condition physique déplorable. Sur les réseaux sociaux, on nous parlait de 120 kilos. La faute à une hygiène de vie calamiteuse.

Cette fameuse hygiène de vie qui l’avait empêché d’emmener les Dallas Mavericks en Finales NBA… Car oui, Luka Doncic n’est pas le mec le plus sec du monde, mais on s’en fout. De même que ceux restés scotchés dans les années 90s pensaient qu’être en forme c’était avoir des gros muscles, ceux restés scotchés dans les années 2010 se gourrent en considérant qu’être fit pour le basket, c’est arborer des abdos d’instagrammeurs en quête de reconnaissance et de likes.

Non, être bien préparé pour le basket, ce n’est pas être dessiné. C’est avoir développé des qualités spécifiques importantes pour ce sport. Bien évidemment, ne pas avoir beaucoup de kilos en trop aidera. Mais ne pas avoir des plaquettes de chocolat et des joues creuses n’est pas rédhibitoire.

Sauf que là, on nous a vendus un Luka Doncic à la limite de l’obésité. Idem pour Nikola Jokic sauf que son poste de pivot et le titre NBA qu'il a remporté font qu’il prend moins cher sur le sujet.

Bref aujourd’hui il a posé pour la première avec son nouveau maillot des Los Angeles Lakers sur le dos. Peut-être le jersey était-il un peu trop large pour qu'on puisse voir certaines formes. Mais on est en tout cas très loin d’un excédent pondéral susceptible de justifier de se débarrasser d’un des meilleurs joueurs du monde. Et d’un mec qui a amené votre équipe en Finales NBA.

Alors, je pose la question : où sont passés les 120 kilos ???? Hein, qu'en as-tu fait ? Rends les kilos, Luka Doncic !!!

Luka dons his new @Lakers threads for the camera! 📸 pic.twitter.com/ONTXuUgKDl — NBA (@NBA) February 6, 2025

