Luka Doncic, déjà aussi influent que LeBron James aux Lakers ?

Ce n’est pas un secret : LeBron James a toujours fait la pluie et le beau temps dans les franchises où il est passé. Son influence a toujours - et légitimement- été grande, notamment en matière de construction des équipes. C’est sans doute pour cela que beaucoup n’arrivent toujours pas à croire qu’il n’ait pas été au courant du deal qui a fait venir Luka Doncic aux Los Angeles Lakers. Et qu’il ne l’ait pas validé.

Quoi qu’il en soit, il semblerait que Luka Doncic ait lui aussi déjà beaucoup d’influence dans sa nouvelle franchise. Et ce alors qu’il est arrivé depuis quelques jours.

C’est en tout cas ce que rapporte Dave McMenamin, d’ESPN. Selon lui, le Slovène aurait insisté sur son désir d’avoir avec lui sur le terrain un big man mobile qui soit une menace sur passe lobée.

Et c’est en partie pour cette raison qu’ils ont fait venir Mark Williams des Charlotte Hornets, en échange de Dalton Knecht, Cam Reddish et de choix de draft.

Logiquement, avec le départ d’Anthony Davis, les Los Angeles Lakers ont beaucoup perdu dans la raquette. Pas étonnant que Luka Doncic ait fait part de sa volonté d’avoir un joueur dont le profil est notamment essentiel au jeu sur pick-and-roll de l’ancien Mav, mais aussi de LeBron James.

S’il faudra faire attention à ses éventuelles fragilités physiques, l’arrivée de Mark Williams est une excellente nouvelle pour compléter le duo Doncic-LeBron. C’est aussi la première marque de l’influence du Slovène dans la franchise californienne. Avant d’en devenir le vrai patron à la retraite de LeBron James ?