Mark Williams arrive aux Lakers, Dalton Knecht s’en va

Les Lakers se seront régalés ces derniers jours et l'effectif a bien changé de visage. Après l'arrivée de Luka Doncic, en compagnie de Maxi Kleber et Markieff Morris, Los Angeles cherchait un pivot pour compenser le départ forcément préjudiciable d'Anthony Davis. Rob Pelinka a jeté son dévolu sur Mark Williams, l'intérieur des Charlotte Hornets. L'ancien de Duke, 23 ans, débarque chez les Purple and Gold en échange de Dalton Knecht, Cam Reddish, un pick swap en 2030 et un 1er tour non-protégé en 2031.

Sur le papier, c'est plutôt bien vu, puisque Mark Williams a le profil souhaité par les Lakers pour intégrer un roster amené à être articulé autour de Luka Doncic. Williams est athlétique et rayonne dans la verticalité, avec une faculté à finir facilement en double-double. Seul souci : la santé. Depuis son arrivée en NBA en 2022 en tant que 15e pick, le désormais ex-joueur de Charlotte a été très souvent blessé : 43 matches lors de sa première saison, 19 en 2023-2024, puis 22 sur 48 possibles cette saison.

Les Hornets récupèrent un joueur encore assez jeune et qui a montré qu'il pouvait rapidement devenir l'un des shooteurs les plus prolifiques de la ligue en la personne de Dalton Knecht. Les deux picks ont aussi une très belle valeur en fonction de ce qu'il se passera chez les Lakers dans les années à venir.

Pour résumer : les Hornets ont perdu un gros talent mais rêvent de capitaliser sur les futurs picks et sur la production offensive de Knecht. Pour les Lakers, c'est un vrai pari de la part des Lakers, tant Mark Williams a eu du mal à être fréquemment sur le terrain ces dernières années. S'il parvient bien à mettre ça derrière lui, ce sera un coup de maître pour les Angelenos.