Victor Wembanyama sur la trade deadline : « Je me prépare à toutes les éventualités »

DE NOTRE CORRESPONDANT À SAN ANTONIO — Victor Wembanyama s'est exprimé devant la presse ce vendredi concernant la trade deadline des Spurs et la possible arrivée de De'Aaron Fox.

À l'approche de la trade deadline du 6 février, Victor Wembanyama se « prépare à toutes les éventualités ». Après la victoire des Spurs contre les Kings ce vendredi (144-118), le joueur français s'est exprimé sur un potentiel transfert pour San Antonio, sur De'Aaron Fox, ainsi que sur son rôle dans les décisions de la franchise.

Il y a beaucoup de rumeurs concernant une possible arrivée de De'Aaron Fox aux Spurs. Que penses-tu de lui ?

Victor Wembanyama : Je n'avais pas vu les rumeurs, mais j’en ai entendu parler aujourd’hui. Je pense que c’est un très bon joueur, bien sûr. Mais je reste dans mon rôle de joueur et je fais confiance au Front Office. Même si c'est une aventure dans laquelle on va grandir ensemble avec la franchise, je reste concentré sur mon rôle de joueur. Mais bien sûr, je me prépare à toutes les éventualités. C'est une réalité : il arrive que des coéquipiers partent et que des joueurs arrivent.

Lors de moments comme la trade deadline, es-tu consulté par le Front Office sur leurs décisions ? Et de manière générale, souhaites-tu être impliqué activement dans la construction de l'équipe ?

Victor Wembanyama : C'est plus quelque chose qui se fait sur le long terme et je pense qu'on met les choses au clair pour qu'il y ait de la transparence et qu'on ait qu'on ait confiance dans les choix des uns des autres. Donc oui et non, on ne va pas m'envoyer une proposition de trade [pour que je la valide ou la refuse]. Mais on grandit ensemble et on discute bien sûr de la construction de l'équipe sur le long terme.

Vous semblez très attaché à vos coéquipiers. Comment gères-tu ces rumeurs, sachant que vous pourriez obtenir un joueur talentueux mais que tu devrais aussi dire au revoir à des coéquipiers que tu apprécies ?

Victor Wembanyama : C'est assez fou. La saison dernière, nous n'avons fait qu'un seul transfert pendant la saison et nous n'avons récupéré personne. C'est toujours difficile de réaliser qu'on peut être échangé comme un objet. C’est très étrange. Ce n'est pas quelque chose que j’ai à traverser, que ce soit d'être échangé moi-même ou de voir plusieurs coéquipiers partir.

Mais toutes les équipes ont fait des transferts au cours de leur histoire, et nous savons que cela arrivera un jour. Je fais confiance au front office et, comme je l'ai dit, je reste dans mon rôle de joueur. Je sais que ça finira par arriver. Nous devons anticiper notre manière de l’approcher, mais nous verrons bien.

