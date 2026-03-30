Il reste en gros 7 ou 8 matches à chaque équipe avant la fin de la saison régulière. Flingue sur la tempe, si on vous demandait aujourd'hui de dévoiler le nom de l'équipe qui sera championne NBA dans quelques semaines, laquelle choisiriez-vous ?

Le Thunder pour le back to back, logique respectée

Les Spurs, pour le couronnement précoce de Victor Wembanyama

Les Nuggets, pour remettre ça avec le duo Jokic-Murray

Les Lakers, pour la dernière saison à L.A. de LeBron avec un Luka possédé

Les Timberwolves, finaliste de Conf' deux fois de suite, enfin récompensés

Une autre équipe de l'Ouest pour créer l'une des plus grosses surprises de l'histoire récente

Les Knicks, le meilleur effectif de l'Est

Les Celtics, maintenant que Jayson Tatum est revenu

Les Cavs, pour vaincre le signe indien

Une autre équipe de l'Est, là aussi pour créer l'une des plus grosses surprises de l'histoire récente

Je ne vais pas jouer les marginaux sur ce coup-là. Je maintiens mon pronostic de début de saison et je vois toujours Oklahoma City avec les meilleures chances, notamment parce qu'ils auront un peu plus d'expérience que la saison dernière, qu'ils ont toujours un effectif complet et assez profond si tout le monde est sur pied, et que les autres équipes de l'Ouest me semblent soient trop inexpérimentées, soit limitées en cas de confrontation avec Shai Gilgeous-Alexander et sa bande.

Bon, pour l'identité de l'équipe de l'Est qui ira en Finales NBA, c'est un casse-tête. Je ne crois évidemment plus à mon prono de début de saison (Orlando, hum...) et si je devais vraiment me mouiller, j'aurais tendance à désigner Boston, même si New York est mieux armé sur le papier. Dans les deux cas, je ne vois aucune équipe de l'Est, sauf blessure de "SGA", gagner 4 matches en Finales face à OKC.