Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Kings : 120-106

Heat @ Bulls : 109-90

- La saison des Kings est terminée. Celle des Mavs, malgré l'atmosphère particulière et les rebondissements que l'on connaît, est toujours vivante. Dallas a été l'emporter à Sacramento lors du match de play-in entre les deux équipes et affrontera Memphis pour un billet pour le 1er tour des playoffs contre Oklahoma City.

Il y a un an, Klay Thompson avait justement disputé son dernier match avec les Warriors à Sacramento, en manquant ses 10 tirs lors de l'élimination de Golden State. Klay a exorcisé ce mauvais souvenir avec un match à 23 points (à 5/7 à 3 pts, dont un deuxième quart-temps impressionnant à 16 pts et sans manquer le moindre tir) lors duquel les Mavs ont mis 44 points et pris les devants jusqu'au bout.

La défense collective des Texans et la performance d'Anthony Davis (27 pts, 9 rbds, 3 blks) ont été déterminantes pour écarter des Kings totalement choqués avant la mi-temps et menés de 23 points.

Les 33 points de DeMar DeRozan; les 20 points et 9 passes de Zach LaVine et le double-double (11 pts, 13 rbds) de Domantas Sabonis - pléonasme - ont été vains. Sacramento se prépare à une intersaison de reconstruction, où il faudra se demander si Doug Christie doit continuer l'aventure après son intérim, mais aussi et surtout si le trio de stars en place peut vraiment refaire des Kings une équipe de playoffs.

On a déjà la réponse, puisque Monte McNair, le General Manager, a été démis de ses fonctions quelques heures seulement après la rencontre....

- L'autre équipe classée 10e dans l'affrontement 9-10 l'a aussi emporté à l'Est. Miami a mis un terme à la saison des Bulls, qui restaient sur des semaines plutôt prometteuses et encourageantes pour la suite. Là non plus le suspense n'a pas été insoutenable. Le Heat a calmé Chicago d'entrée et pris les devants en première mi-temps (+24 à la pause), dans le sillage d'un Tyler Herro (38 pts) pour lequel les hommes de Billy Donovan n'ont pas trouvé de réponse. Herro a rentré ses 8 premiers tirs et a fait vivre un calvaire à la défense de Windy City.

Les joueurs d'Erik Spoelstra ont profité de la maladresse de Coby White (5/20) et ont su vivre avec le bon match de Josh Giddey (25 pts, 10 rbds). C'est la troisième fois de suite que Chicago est éliminé lors du play-in et c'est à nouveau le Heat qui a prononcé la sentence.

Miami va tenter de poursuivre sa route et de se qualifier pour le 1er tour des playoffs à Atlanta, dans le barrage qui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi. En jeu, un billet pour avoir le droit d'affronter Cleveland, le n°1 de l'Est.