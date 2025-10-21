Quelle équipe NBA vous avez le plus envie de regarder jouer cette saison ?

Les Spurs de Victor Wembanyama qui a l'air parti pour exploser, avec en plus les dynamiques Stephon Castle, De'Aaron Fox et Dylan Harper à côté de lui ?

Les Rockets new look avec Kevin Durant, le phénomène Amen Thompson et un Alperen Sengun prêt à passer un cap ?

Le Magic depuis l'arrivée de Desmond Bane ?

Les Cavaliers pour leur jeu offensif ?

Les Nuggets pour Nikola Jokic et le basket tout en mouvement, surtout après le joli recrutement estival ?

Perso, je pense mater pas mal les Blazers, j'aime beaucoup le groupe. Et les Spurs évidemment. Et vous, vos envies ?