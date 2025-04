Rudy Gobert a connu un premier match de playoffs compliqué face aux Los Angeles Lakers. Mais il a pu compter sur Anthony Edwards et ses coéquipiers pour l’aider. Dans le jeu et en dehors.

Auteur de seulement 2 pts et 6 rbds en 24 minutes, le Français n’a pas beaucoup pesé lors de la victoire des Minnesota Timberwolves. Bien aidé de Jaden McDaniels et Naz Reid, Anthony Edwards est venu à sa rescousse avec un match bien complet : 22 pts, 8 rbds et 9 pds.

Mais il l’a également aidé… face à des fans des Lakers, qui s’en sont pris à Rudy Gobert, comme on a pu le voir dans une vidéo assez dingue (voir à la fin).

Assis sur la table de marque, la star des Wolves a trashtalké ces supporteurs. En mettant en avant le montant du contrat de son pivot :

« Il a eu 200 millions ! Il a eu 200 millions ! »

Le moment le plus marrant étant probablement quand Rudy Gobert apporte une précision en lui disant qu’en fait c’est 300. « Il a eu 300 millions ! », enchaîne Anthony Edwards.

Bon, ce n’est pas tout à fait exact : Rudy Gobert avait bien signé une extension de 5 ans et 205 millions en décembre 2020, puis une extension de 110 millions il y a quelques mois. Mais il a décliné sa player option sur la dernière année de sa première extension. On est donc plus proche des 270 millions.

Mais l’idée est là, Anthony Edwards a défendu son équipier en mettant en avant son énorme…contrat. Ça fait un peu concours de celui qui a la plus grosse, non ? Eh bah tu crois pas si bien dire puisque ANT a conclu son intervention d’un magnifique (ou pas) :

« Ma b**e est plus grosse que la tienne. »

Parce que, quitte à défendre ses équipiers, pourquoi ne pas se mettre aussi soi-même en avant avec classe ?