CQFR : Les Wolves choquent les Lakers, Westbrook héroïque

- La première campagne de playoffs de Luka Doncic avec Los Angeles débute par une défaite. Le Slovène a eu beau mettre 37 points (à 12 sur 22), ses Lakers ont été pris à la gorge par l'agressivité des Timberwolves. Minnesota a d'abord laissé passer l'orage - 16 points de Doncic dans le premier quart-temps et un avantage de +7 pour L.A. - avant d'accélérer (38-20 dans le second QT). Les joueurs de Chris Finch n'ont pas fait l'erreur de s'appuyer uniquement sur Anthony Edwards en attaque. La superstar s'est affirmé comme une plaque tournante, bien sûr, mais pas seulement pour mettre des points. Il en a tout de même mis 22, mais aussi avec 9 passes décisives. Deux de ses coéquipiers ont scoré plus que lui : 25 pour Jaden McDaniels et 23 pour Naz Reid.

Les Wolves ont obtenu un paquet de tirs ouverts et ils ont mis dedans. 21 paniers primés en 42 tentatives. Leur rôle players ont eu bien plus d'impact que ceux des Lakers, où seules les trois stars ont dépassé la barre des 10 points. LeBron James en a marqué 19 et Austin Reaves 16.

- Le zéro redevenu héros. Souvent critiqué pour ses errements, surtout en fin de saison, Russell Westbrook a été décisif lors de la victoire des Nuggets contre les Clippers après prolongation la nuit dernière. Comme prévu, cette série du premier tour s'annonce très serrée et il a donc fallu cinq minutes supplémentaires pour départager les deux équipes. Mais Los Angeles l'aurait probablement emporté si l'ancien MVP ne jouait pas pour Denver. Westbrook a shooté à 5 sur 17 mais il a marqué le panier qui comptait le plus ou presque. Un trois-points pour donner l'avantage à son équipe, alors menée, en fin de quatrième quart-temps. Il a aussi volé un ballon à James Harden sur une remise en jeu cruciale à 9 secondes la fin de la prolongation. Il a terminé avec 15 points, 8 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

Les Clippers ont mené de 15 points en première mi-temps. Mais ils ont perdu 20 ballons au total, dont 7 pour Kawhi Leonard (22 points). James Harden a fini avec 32 points et 11 passes.

- Déjà auteurs d'une incroyable saison régulière en passant de 14 à 44 victoires d'une année sur l'autre, les Pistons auraient pu - et du ! - fêter leur retour en playoffs avec une première victoire à l'extérieur sur le parquet des Knicks. Ils se sont écroulés au pire moment, dans le quatrième quart-temps, après avoir dominé les trois premiers. Le money time a démarré par une série d'erreurs des jeunes joueurs de Detroit : violation des 5 puis des 24 secondes, dunk raté par Ausar Thompson... et le cauchemar s'est terminé avec un 21-0 passé par New York pour prendre les commandes de la partie.

Jalen Brunson a fait flipper le public de Manhattan en quittant une nouvelle fois le parquet en raison d'un pépin à la cheville. Mais, comme souvent, le meneur All-Star a serré les dents pour revenir. Il a été déterminant dans le quatrième quart-temps, avec 12 de ses 34 points inscrits au moment du comeback des Knicks. Cameron Payne a aussi été décisif en sortie de banc (14 points, dont 11 dans le money time) tandis qu'OG Anunoby et Karl-Anthony Towns ont marqué 23 points chacun.

- Les Pacers ont attaqué les playoffs de la parfaite des manières. Bien plus actifs en défense et plus imprévisibles en attaque que leurs adversaires, ils ont globalement dominé assez nettement les Bucks pour démarrer avec un blowout. 6 joueurs ont mis 10 points ou plus, dont 25 pour Pascal Siakam. Tyrese Haliburton a délivré 12 passes décisives en plus de ses 10 points. Milwaukee, qui jouait sans Damian Lillard, s'est essentiellement appuyé sur les 36 points de Giannis Antetokounmpo.