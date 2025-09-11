Si le basket est éradiqué demain, sur quel sport collectif vous rabattrez-vous ?

L'actualité dans le monde et en France n'est pas particulièrement réjouissante, c'est un euphémisme. Poussons du coup un peu la dystopie, histoire de... Imaginez qu'à partir de demain, le basket disparaisse totalement de la surface de la planète. Il est désormais interdit d'y jouer, d'en regarder ou même ne serait-ce que d'y penser. Il vous faut donc impérativement transférer votre passion et votre amour pour le basket vers un autre sport collectif. Un seul, qui serait capable d'atténuer un peu votre chagrin d'être privé de balle orange.

Lequel choisiriez-vous et pourquoi ?

- Le baseball, parce que je fais tout comme MJ

- Le football, parce que j'aime faire comme tout le monde

- Le rugby, parce que "c'est les copains, c'est rigolo"

- Le handball, parce qu'on ne s'ennuie jamais et que j'aime les roucoulettes et les buts en kung-fu

- Le volleyball, parce que là aussi les grands y ont la belle vie et que je regardais secrètement Jeanne et Serge

- Le hockey sur glace, parce que j'ai des origines canadiennes ou scandinaves

- Le football américain, parce qu'il y a peu de matches et que j'en ai marre des saisons interminables

- Le fistball, une variante allemande du volley, parce que le nom est rigolo

- N'importe quel truc en -ball un peu marginal, genre floorball, netball, lonzoball, etc...

- Le water polo. Non, en fait, il n'y a aucun bon argument, c'est crevant, ingrat et confidentiel.