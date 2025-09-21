Un ancien champion NBA débarque chez le champion Euroleague

Après le titre NBA, Talen Horton-Tucker va chasser un autre trophée majeur. Cette fois-ci en Euroleague. Vainqueur d’une bague avec les Los Angeles Lakers en 2020, pour sa première saison pro, l’ailier de 24 ans quitte son pays natal pour rejoindre l’Europe et plus précisément la Turquie. Il s’est engagé avec le Fenerbahçe, dernier lauréat de l’Euroleague. Une sacrée pioche pour renforcer un effectif déjà très fourni.

Prometteur à ses débuts, Talen Horton-Tucker a vadrouillé de franchise en franchise en NBA. Il a joué pour le Utah Jazz et les Chicago Bulls après son passage aux Lakers. Malgré ses 9 points par match en carrière, en à peine 20 minutes, il n’a pas su s’imposer dans une rotation pour le moment. D’où peut-être aussi l’intérêt de traverser l’Atlantique pour occuper un rôle majeur dans le deuxième meilleur championnat au monde. D’autres avant lui ont osé franchir le cap et ont adoré l’expérience, comme Jabari Parker ou Kendrick Nunn récemment.