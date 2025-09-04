Kawhi Leonard, un talent incroyable pour faire de la thune en ne foutant rien

Comme peut en témoigner ma session d'hier, je ne suis pas le plus grand fan de Stephen A. Smith. Mais il a traité le sujet Kawhi Leonard avec la punchline que j'aurais aimé pouvoir exprimé à la télé et sur les réseaux devant des millions d'Américains si j'avais été un journaliste mégalo et rempli d'amour pour moi-même :

« S’il y a un moyen pour ce frère de recevoir de l’argent garanti sans travailler (…), je n’ai pas vu beaucoup de gens aussi doué pour prendre du temps libre que Kawhi Leonard. »

Le type rate un paquet de matches. En load management ou parce qu’il est blessé. Comme le souligne Stephen A., il fait moins que le strict minimum pour promouvoir son équipe ou ses partenaires commerciaux. Se contentant de quelques très rares mots en conf’, dans les spots ou dans les médias.

Et voilà maintenant qu’on apprend qu’on lui a filé un emploi fictif pour 28 millions de billets ??? Non, Kawhi Leonard est intestable.

Stephen A. Smith goes off on Kawhi "If there's a way for this brother to get money guaranteed without working... I haven't seen too many people as gifted in taking time off as Kawhi Leonard."

