Stephen A. Smith candidat à la présidence des USA en 2028 ?

Il y a quelques années, si j'avais lu que Stephen A. Smith n’excluait pas de se présenter à la présidence des Etats-Unis, j’aurais dit que les Etats-Unis sont un pays magique. Et que s’il n’existait pas, Hollywood devrait l’inventer. Ou pas.
Et puis entre-temps, ils ont eu Trump président. Deux fois. Et par chez nous, on a évoqué un temps la candidature de Cyril Hanouna. Alors bon… Qu’est-ce qui empêcherait désormais Stephen A. Smith d’être un candidat, maintenant que toutes les barrières de l’absurde ont sauté ?
En tout cas, lui ne l’exclut pas. Bien évidemment, ce mec absolument pas mégalo ne le souhaite pas. Mais bon, ses amis et ses proches lui ont demandé d’être candidat, selon lui. Et puis, comme il affirme que les autres candidats sont « atroces », va bien falloir qu’un gars de sa trempe s’y colle.
On n’a pas fini de se marrer. Ou de pleurer.
Stephen A. Smith says he’s leaving the door open to running for President in 2028 👀
“I have no intentions on being a politician, but I left the door open, A, because friends and loved ones of mine have asked me to do so and, B, because if these candidates appear to be as… pic.twitter.com/K0gjgY5gSQ
— NBACentral (@TheDunkCentral) September 2, 2025