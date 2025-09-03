Stephen A. Smith candidat à la présidence des USA en 2028 ?

Il y a quelques années, si j'avais lu que Stephen A. Smith n’excluait pas de se présenter à la présidence des Etats-Unis, j’aurais dit que les Etats-Unis sont un pays magique. Et que s’il n’existait pas, Hollywood devrait l’inventer. Ou pas.

Et puis entre-temps, ils ont eu Trump président. Deux fois. Et par chez nous, on a évoqué un temps la candidature de Cyril Hanouna. Alors bon… Qu’est-ce qui empêcherait désormais Stephen A. Smith d’être un candidat, maintenant que toutes les barrières de l’absurde ont sauté ?

En tout cas, lui ne l’exclut pas. Bien évidemment, ce mec absolument pas mégalo ne le souhaite pas. Mais bon, ses amis et ses proches lui ont demandé d’être candidat, selon lui. Et puis, comme il affirme que les autres candidats sont « atroces », va bien falloir qu’un gars de sa trempe s’y colle.

On n’a pas fini de se marrer. Ou de pleurer.