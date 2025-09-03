Kawhi Leonard serait au cœur d’un contrat fictif d’environ 28 millions de dollars avec une entreprise frauduleuse de reboisement, financée en partie par Steve Ballmer, dans un schéma visant à contourner le plafond salarial de la NBA.

Dans un dossier étayé, le journaliste Pablo Torre révèle que Kawhi Leonard, star des Los Angeles Clippers, aurait signé un contrat de 28 millions de dollars avec une entreprise de plantation d’arbres présentée comme frauduleuse. Ce contrat, qualifié de « no‑show job », signifie que Leonard a été payé sans fournir la moindre prestation promotionnelle. L’enquête fait état d’un financement par le propriétaire des Clippers, Steve Ballmer, pour couvrir cette opération.

Toujours selon un ancien employé de l’entreprise concernée, la signature visait explicitement à contourner le plafond salarial imposé par la NBA : « Ces contrats étaient clairement destinés à contourner le salary cap. »

Ces informations s’appuient sur des documents internes collectés par le journaliste.

Ce type d’arrangement pose plusieurs problèmes majeurs. D’une part, il remet en cause l’intégrité du salary cap, un pilier de l’équité compétitive dans la ligue. D’autre part, il soulève des questions éthiques et légales quant à l’usage d’une entreprise fictive pour émettre des paiements issus de fonds d’investissement, sous couvert d’un partenariat écologique – un faux vernis vert qui interroge fortement.

Face à ces allégations, les Clippers ont réagi :

« Ni M. Ballmer ni les Clippers n’ont contourné le salary cap ou commis une quelconque faute en lien avec Aspiration. Toute affirmation contraire est mensongère », a affirmé l’organisation.

Cette mise au point, bien que ferme, ne fait pas disparaître les suspicions, d’autant plus qu’un tel schéma — s’il était avéré — constitue certainement l’une des plus graves violations des règles de la NBA.

À ce stade, il n’y a pas de confirmation d’une enquête officielle de la ligue, mais le sujet suscite de vives réactions au sein des fans et observateurs. Sur les forums et réseaux, d’aucuns comparent cette affaire avec Kawhi Leonard à l’ancienne tentative de contournement du cap avec Joe Smith, qui avait coûté à l’équipe concernée plusieurs choix de draft en compensation.

La suite reste à écrire : une investigation de la NBA, voire l’intervention du conseil des propriétaires, pourrait être enclenchée si les preuves sont jugées crédibles.