Playoffs All-Time de la Commu, 2nd round 2/4 : Rockets vs Blazers et Sixers vs Cavs

Salut à tous, la suite du second tour :

4 Houston Rockets :

Hakeem Olajuwon

James Harden

Tracy McGrady

Clyde Drexler

Yao Ming

8 Portland TrailBlazers :

Clyde Drexler

Damian Lillard

Bill Walton

Brandon Roy

Rasheed Wallace

Et

4 Philadelphia Sixers :

Allen Iverson

Julius Erving

Charles Barkley

Moses Malone

Wilt Chamberlain

8 Cleveland Cavaliers :

LeBron James

Mark Price

Kyrie Irving

Brad Daugherty

Zydrunas Ilgauskas

Imaginez les joueurs à leur prime !

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

Le Tableau du 2n tour :

WEST

16 Sacramento vs 5 Phoenix : 2 - 4

4 Houston vs 8 Portland

2 Denver vs 11 San Antonio

3 Los Angeles Lakers vs 7 Dallas

EAST

1 Indiana vs 5 Toronto : 4 - 2

4 Philadelphia vs 8 Cleveland

2 Miami vs 6 Boston

3 New York vs 7 Milwaukee

bon votes, vous avez jusqu'à vendredi soir