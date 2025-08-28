Playoffs All-Time de la Commu, 2nd round 2/4 : Rockets vs Blazers et Sixers vs Cavs

Salut à tous, la suite du second tour :
4 Houston Rockets :
Hakeem Olajuwon
James Harden
Tracy McGrady
Clyde Drexler
Yao Ming
8 Portland TrailBlazers :
Clyde Drexler
Damian Lillard
Bill Walton
Brandon Roy
Rasheed Wallace
Et
4 Philadelphia Sixers :
Allen Iverson
Julius Erving
Charles Barkley
Moses Malone
Wilt Chamberlain
8 Cleveland Cavaliers :
LeBron James
Mark Price
Kyrie Irving
Brad Daugherty
Zydrunas Ilgauskas
Imaginez les joueurs à leur prime !
Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)
Le Tableau du 2n tour :
WEST
16 Sacramento vs 5 Phoenix : 2 - 4
4 Houston vs 8 Portland
2 Denver vs 11 San Antonio
3 Los Angeles Lakers vs 7 Dallas
EAST
1 Indiana vs 5 Toronto : 4 - 2
4 Philadelphia vs 8 Cleveland
2 Miami vs 6 Boston
3 New York vs 7 Milwaukee
bon votes, vous avez jusqu'à vendredi soir
Série très serrée, les équipes sont bien équilibrées et il y a du talent partout. Drexler va gagner la série c'est sûr.
Ming est le point faible de Houston mais T-Mac prime c'est plus fort que Roy.
Pour Hakeem je donne Hou en 7.
Phi-Cle 4-0
Les sixers sont trop puissants et écrasent les cavs dans la raquette. Baby tgv résiste à la puissance de Lebron et AI montre à Irving ce que c'est qu'un crossover.
Cette équipe de Phila est équipée pour aller loin.