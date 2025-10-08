Dans quelle équipe vous préférez voir Giannis Antetokounmpo ?

Un trade de Giannis Antetokounmpo, en cours de saison ou l'été prochain, paraît de plus en plus probable. Où est-ce que vous aimeriez le voir jouer ?
Aux New York Knicks, la première destination qu'il semble lui être venue en tête, même si ça paraît peu probable ?
Giannis Antetokounmpo aux Knicks, un pur fantasme ou une vraie possibilité ?
Aux Portland Trail Blazers, si jamais les Milwaukee Bucks voulaient essayer de récupérer leurs picks ? Un trio Lillard, Holiday, Antetokounmpo... à Portland, ce serait drôle.
Aux San Antonio Spurs, avec Victor Wembanyama ?
Au Oklahoma City Thunder, en l'échange de Chet Holmgren et des picks ? Visiblement, le Thunder n'y songe pas du tout.
Aux Houston Rockets ou dans une autre franchise ? Donnez vos avis !
En revanche, s'il se laisse tenter par la future franchise NBA Europe qui sera basée à Athènes, j'avoue que je prendrai ma place pour aller le voir à Paris.