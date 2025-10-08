Dans quelle équipe vous préférez voir Giannis Antetokounmpo ?

Un trade de Giannis Antetokounmpo, en cours de saison ou l'été prochain, paraît de plus en plus probable. Où est-ce que vous aimeriez le voir jouer ?

Aux New York Knicks, la première destination qu'il semble lui être venue en tête, même si ça paraît peu probable ?

Giannis Antetokounmpo aux Knicks, un pur fantasme ou une vraie possibilité ?

Aux Portland Trail Blazers, si jamais les Milwaukee Bucks voulaient essayer de récupérer leurs picks ? Un trio Lillard, Holiday, Antetokounmpo... à Portland, ce serait drôle.

Aux San Antonio Spurs, avec Victor Wembanyama ?

Au Oklahoma City Thunder, en l'échange de Chet Holmgren et des picks ? Visiblement, le Thunder n'y songe pas du tout.

Aux Houston Rockets ou dans une autre franchise ? Donnez vos avis !