Les résultats de la nuit en NBA, celle de Stephen Curry

Kings @ Hornets : 125-102

Jazz @ Pacers : 112-140

Suns @ Celtics : 103-123

Pistons @ Raptors : 117-105

Trail Blazers @ Bulls : 113-118

Thunder @ Rockets : 111-125

Cavaliers @ Spurs : 114-113

Nuggets @ Warriors : 104-118

Pelicans @ Lakers : 108-124

Mavericks @ Clippers : 91-114

Stephen Curry et les Warriors ne s'arrêtent plus !

- Et si les Golden State Warriors avaient l'avantage du terrain au premier tour des Playoffs ? Impensable il y a encore quelques semaines, cette phrase pourrait devenir une réalité ! Car cette nuit, Stephen Curry et ses coéquipiers ont enchaîné une 5ème victoire consécutive en dominant les Denver Nuggets (118-104).

Obligés de courir après le score en raison du bon début de match des Nuggets dans le sillage de Nikola Jokic (33 points, 12 rebonds, 9 passes décisives), les Dubs ont pu compter sur Curry (36 points) pour renverser la situation.

Puis GS a réglé la mire à longue distance (16/38) avec les apports de Brandin Podziemski (26 points) et Jimmy Butler (19 points). En face, le Serbe a pu compter sur Michael Porter Jr (23 points), mais a tout de même semblé un peu trop seul en l'absence de Jamal Murray.

Finalement, les Warriors se sont envolés vers un succès presque facile. Et au classement, Golden State, 5ème, revient à 1 victoire (avec 1 match en moins) de Denver, 4ème et sur une série de 3 défaites consécutives.

Stephen Curry, l’alien qui repousse aussi les limites

- Dans un autre choc à l'Ouest, les Houston Rockets ont fait tomber l'Oklahoma City Thunder (125-111) ! Il s'agit d'une fin de série pour OKC après 11 victoires de suite ! Immédiatement, les Texans ont pris le contrôle de cette rencontre.

Le duo Jalen Green (34 points) - Alperen Sengun (31 points) a donné le ton. Et dans l'agressivité, les Rockets ont sérieusement bousculé le Thunder. A l'image de l'impact à l'intérieur de Jabari Smith (9 points, 17 rebonds) et de Steven Adams (8 points, 12 rebonds).

Bien trop dans la réaction, OKC a résisté par Jalen Williams (33 points). Mais avec un petit Shai Gilgeous-Alexander (22 points à 10/22), le #1 à l'Ouest a semblé trop limité pour pouvoir renverser la partie. Avec ce succès, Houston a quasiment validé la 2ème place.

JALEN GREEN FLEW ON THE REVERSE OOP 🚀 pic.twitter.com/ZrHlrm7uh0 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 5, 2025

Les Celtics enfoncent les Suns, les Cavs s'arrachent

- A l'Est, les Boston Celtics ont enfoncé les Phoenix Suns (123-103). Décidément en difficulté sans Kevin Durant, les Suns n'ont pas franchement réussi à rivaliser. Devin Booker (37 points) a fait illusion, mais n'a pas sauvé une équipe dans le dur. Le symbole ? Bradley Beal : 1 point à 0/7 en 30 minutes.

Puis en face, Boston n'a eu aucune pitié. Immédiatement dans le bon tempo, les Celtics ont déroulé grâce à Jaylen Brown (31 points) et Jayson Tatum (23 points). Les titulaires n'ont même pas eu besoin de forcer et Joe Mazzulla rapidement eu l'opportunité d'ouvrir son banc.

Sur ce match, la franchise du Massachussetts s'est offert un record NBA : 1 370 tirs à trois points réussis sur l'intégralité de la saison régulière. Ils ont battu la marque des Golden State Warriors de 2022-2023 (1 363). Pour les Suns, 11èmes à l'Ouest, le Play-in s'éloigne (à 2 victoires des Sacramento Kings).

- Les Cleveland Cavaliers ont joué avec le feu face aux San Antonio Spurs (114-113). Pourtant, sur ce match, les Cavs n'ont jamais été menés et ont compté 23 points d'avance. Mais ils ont tout de même tremblé sur la fin...

Menée par Donovan Mitchell (26 points) et Evan Mobley (25 points, 10 rebonds), la franchise de l'Ohio pensait s'envoler vers une victoire facile. Mais c'était sans compter sur les réponses de Devin Vassell (24 points), Stephon Castle (22 points, 11 passes décisives et 9 rebonds) et Harrison Barnes (23 points).

Grâce à ce trio, les Texans ont donné des sueurs froides aux Cavs dans le money-time. Mais finalement, Cleveland, bien aidé par les apports de Darius Garland (19 points) et de De'Andre Hunter (18 points), ont validé cette victoire.

Le Big Three des Lakers répond, les Clippers dans le coup

- Après la défaite face aux Warriors, les Los Angeles Lakers ont logiquement réagi face aux New Orleans Pelicans (124-108). Malgré un petit retard à l'allumage, les Californiens ont ensuite déroulé face à une équipe décimée par les blessures.

José Alvarado (27 points) a fait son maximum pour compliquer la vie des Angelenos. Mais en face, la machine s'est, petit à petit, actionnée. Avec un Big Three particulièrement performant : Luka Doncic (35 points), Austin Reaves (30 points) et LeBron James (27 points).

La surprise de ce match ? Le King n'a pas compilé le moindre rebond. Il s'agit seulement de la 5ème fois de sa carrière qu'il termine une rencontre sans rebond. En attendant, les Lakers profitent de ce succès pour reprendre la 3ème position à l'Ouest. Mais avec une marge limitée sur leurs poursuivants.

REAVES GOES BEHIND THE BACK BEFORE LOB TO LEBRON 🔥 SHOWTIME LAKERS ⭐️ pic.twitter.com/DelKchKeLl — Bleacher Report (@BleacherReport) April 5, 2025

- Soirée positive pour les équipes de Los Angeles car les Clippers ont également dominé les Dallas Mavericks (114-91). Sérieux, les Californiens ont immédiatement pris la mesure de cette partie. Avec notamment un bon Kawhi Leonard (20 points en 24 minutes) et un double-double d'Ivica Zubac (14 points, 13 rebonds).

Avec 23 points d'avance à la pause, les Clippers ont même pu gérer avec un banc rapidement ouvert par Tyronn Lue. Sans Anthony Davis et Dereck Lively sur cette partie, les Mavs ont été plus limités...

Naji Marshall (22 points) et Spencer Dinwiddie (18 points) se sont contentés de limiter les dégâts. Actuellement 7èmes à l'Ouest, les Clippers peuvent encore rêver de la 3ème place (à 2 victoires des Lakers).

Nikola Jokic, Dillon Brooks, Carmelo Anthony – Les 3 infos essentielles de la semaine

Les Pistons officiellement en Playoffs !

- La pire équipe de la saison 2023-2024 va donc disputer les Playoffs en 2024-2025 ! En dominant les Toronto Raptors (117-105), les Detroit Pistons ont officiellement validé leur qualification pour les Playoffs.

Sur cette partie, le 5 majeur de Detroit a été particulièrement performant. Avec les 5 joueurs à 15 points ou plus, la franchise de Motor City a eu la maîtrise des débats. Avec notamment l'impact XXL de Jalen Duren (21 points, 18 rebonds). Mais aussi de Tim Hardaway Jr (23 points).

En face, des Raptors décimés n'ont pas opposé une grande résistance. Ja'Kobe Walter (22 points) a simplement évité un naufrage plus important. Sur cette fin d'exercice, Detroit, 5ème, va tenter de rester devant Milwaukee, 6ème à 1 victoire (et 1 match en moins).

- Dans la course au Play-in à l'Ouest, les Sacramento Kings ont fait une belle opération en dominant les Charlotte Hornets (125-102). Face à l'un des cancres de la NBA, les Californiens se sont reposés sur leur Big Three pour vite faire la différence.

Zach LaVine (25 points, 10 rebonds), Domantas Sabonis (24 points, 11 rebonds, 7 passes décisives) et DeMar DeRozan (22 points) ont creusé l'écart avant de filer sur le banc. Malik Monk (17 points) s'est chargé d'enfoncer le clou.

Chez les Hornets, Miles Bridges (22 points) a beaucoup arrosé (7/21). Il n'y a pas grand-chose à retenir, à l'exception des performances des deux Français : Moussa Diabaté (15 points, 11 rebonds en 23 minutes) et Tidjane Salaün (13 points à 3/12, 5 rebonds). Grâce à la défaite des Phoenix Suns, les Kings, 10èmes, ont une avance de deux victoires.

Les Bulls résistent à Avdija, les Pacers s'amusent

- Décidément en grande forme ces dernières semaines, Deni Avdija n'a pas été suffisant pour faire tomber les Chicago Bulls. La formation de l'Illinois a dominé les Portland Trail Blazers (118-113). Et pourtant, l'ex-joueur des Washington Wizards a encore brillé : 37 points, 11 rebonds, 5 passes décisives.

Pour l'épauler, Dalano Banton (21 points), Shaedon Sharpe (17 points) et Donovan Clingan (7 points, 18 rebonds) se sont activés. Mais ils ont été bien trop maladroits dans l'ensemble (19/56 au total pour les trois joueurs).

En face, les Bulls ont pu compter sur un trio pour forcer la décision : Coby White (31 points), Nikola Vucevic (31 points, 12 rebonds) et Josh Giddey (15 points, 19 rebonds et 12 passes décisives). Chicago gagne encore en confiance avant le Play-in à l'Est.

- Enfin, les Indiana Pacers ont écrasé le Utah Jazz (140-112). Même si Collin Sexton (27 points) a tenté de faire illusion, la franchise de Salt Lake City a vraiment décidé d'activer le mode tanking sur cette fin de saison.

Et les Pacers n'ont pas franchement eu besoin de forcer pour l'emporter. Myles Turner (26 points), Pascal Siakam (22 points), Bennedict Mathurin (20 points) et Tyrese Haliburton (17 points, 11 passes décisives) se sont fait plaisir avec un véritable festival offensif.

Avec ce succès, Indiana, 4ème, se rapproche de valider l'avantage au premier tour des Playoffs. Et cette équipe peut encore chatouiller les New York Knicks, 3èmes (à 2,5 victoires).

Le DPOY, Draymond Green en passe de gagner son pari 🔒