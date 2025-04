Carmelo Anthony, Hall-of-Famer sans bijoux

Carmelo Anthony est officiellement un membre du Hall of Fame. Pour nombre de ceux qui l'ont suivi, le fait que cette phrase soulève un début de malaise, ou en tout cas une interrogation sincère, fait un peu grincer des dents.

Ma première réaction était un peu interloquée, si même Melo, le vrai (n'en déplaise à Lavar Ball) ne reçoit pas le respect que son talent suggère. Puis finalement, en essayant de mettre de côté le biais, on arrive à se pencher sur un débat qui polarise un peu le monde de l'analyse basket depuis bien longtemps.

Où placer le baromètre de l'appréciation d'un athlète via ses accomplissements ? Parce que Melo, c'est quand même un des plus grands runs NCAA de l'histoire, un multiple All-Star, un franchise player indiscutable pendant une dizaine d'années, le 10e scoreur All-Time et avant l'avènement (logique) de Kevin Durant sous le maillot de Team USA, ses 5 médailles et son record de points (battu depuis par le même Durant) avaient construit la légende de "FIBA Melo". Pour le commun des mortels, un CV comme celui-ci permettrait de voir le soleil se coucher sur une carrière en paix, avec la fierté des plus grands.

Mais dans les esprits des spécialistes et des fans, tout ça n'a finalement pas permis d'élever Melo dans ces sphères. Et la fin de carrière de ce dernier, s'accrochant à un rêve (et un rôle) ne lui correspondant plus, abîmant un tant soit peu sa légende, laissait aussi le sentiment que le principal intéressé lui-même sentait son prime lui filer définitivement entre les mains avec un goût amer.

Parce que Carmelo Anthony, c'est aussi une seule finale de conférence, 0 MVP, bien entendu donc 0 MVP des finales. Des doigts vierges de bagues et une armoire à trophées moins garnie que beaucoup de ses pairs.

On en vient à ce fameux débat, qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, et à juste titre je trouve. Où est le baromètre ? À quel moment on en demande peut-être trop, ou pas forcément les bonnes choses, à certains des acteurs de ce sport qui nous fait vibrer, au point de ne pas forcément réussir à assez apprécier leurs grandeurs ?

Kevin Durant, le paradoxe en guise d'exemple

Kevin Durant, déjà évoqué plus haut, fait partie des joueurs qui donnent le plus de relief à ces questions, de par ses prises de position sans langue de bois, venues d'un de ces acteurs, un des plus grands par la même occasion. Il a ces dernières années souvent regretté la chasse ultime aux statistiques et autres reconnaissances individuelles, reléguant pour lui quelque peu "l'essence" du jeu au second plan. Certes, KD est un personnage clivant, surtout depuis le fameux move chez Golden State, et ces positions et manière de faire peuvent déplaire. J'ai toujours, pour ma part, apprécié sa présence, parce que je trouve que le côté humain qu'il amène éloigne de l'image un peu lisse et robotique que certaines superstars peuvent dégager.

Il est l'illustration parfaite du fil fin sur lequel tout ce débat repose.

Avant son move à Golden State, il était globalement apprécié, un MVP certes, mais pas plus que ça, une superstar incroyable mais pour l'instant incapable d'inscrire son nom au Panthéon. Puis il fit ce fameux choix. 3 apparitions en finale, 2 bagues et deux titres de MVP des finales plus tard, le nom de Kevin Durant a complètement changé de dimension.

Certains ne lui ont jamais pardonné. D'autres ont essayé de pousser une narration impliquant que ses bagues ne valaient rien. Puis l'eau a quelque peu coulé sous les ponts. KD a maintenu un niveau individuel exceptionnel. Il est revenu comme personne d'une rupture du tendon d'Achille. Et l'année dernière, aux JO, le groupe des 3 OGs qu'il formait avec James et Curry a été présenté sur un même pied d'égalité. Les 3 légendes du sport. Les monstres sacrés qui allaient une nouvelle fois mener les USA sur le toit du monde. Parce que le temps passant, Durant, que les gens le veuillent ou non, est un champion. Il a deux bagues à ses doigts et deux titres de MVP des finales sur l'étagère, en plus d'être celui qui a permis de construire "la plus grande équipe de l'histoire" pour beaucoup.

En réalisant un choix que la quasi-totalité de la planète basket n'a pas validé, pensé ne pas respecter, il a finalement cimenté sa place au sein du Panthéon de cette même planète basket.

Si Carmelo Anthony avait été transféré aux Lakers et pas aux Knicks au début des années 2010, et qu'il avait gagné une bague ou deux avec un trophée de MVP des finales aux côtés d'un Kobe très légèrement hors de son prime, est-ce que la question se serait posée au moment d'introduire Melo au Hall of Fame ? Mais en l'imaginant en Violet et Or, est-ce que cela aurait été vraiment mieux que son parcours réel, et de ses années au Madison Square Garden ?

Des chemins différents vers la légende

Kevin Garnett, LeBron James, Kevin Durant et bien d'autres encore, nombre de légendes ont fini par faire le choix de quitter leurs équipes pour essayer d'accrocher le Graal. Alors certes, KG a sûrement fait ça de manière bien plus classe que LeBron ou KD, mais au final, ils ont tous cimenté leur place dans le top 20-25 de l'histoire de la NBA par ce biais. D'autres n'ont pas eu besoin.

Curry, Dirk, Kobe ou Tim Duncan, par exemple.

Mais à quel point leurs carrières sous un seul maillot sont-elles à attribuer à leur loyauté, plutôt qu'à leur fortune d'avoir atterri dans des franchises si fonctionnelles, dans des effectifs si adaptés ?

Si les Pistons n'avaient pas drafté Darko Milicic mais Carmelo Anthony, comment nous retournerions-nous sur la carrière de l'ailier ?

Au final, tous ces joueurs-là, de la caste de Melo, peinent tous à la même chose. Résister à l'épreuve du temps. Là où les bagues de Jordan, les statistiques de James ou le succès d'un Kobe ou d'un Duncan survivent à travers les statistiques, d'autres joueurs vivent et meurent un peu plus dans le souvenir de ceux qui les ont vus jouer. Cela me fait penser à un de nos camarades qui a récemment fait une session sur le 5 All-Time du Magic.

Beaucoup placent encore très haut quelqu'un comme Tracy McGrady. Lui aussi avait fait débat au moment de son intronisation au Hall of Fame. Pour ceux qui l'ont vraiment vu évoluer, c'est presque un affront d'entendre les doutes. Parce que T-Mac, avant que ses genoux en décident autrement, c'était le basket, dans une des formes les plus pures. Pour certains, même (dont je fais partie), intrinsèquement meilleur que Kobe Bryant, son rival de l'époque. Mais le temps s'est écoulé et T-Mac n'a pas gagné. Il en a même fini raillé, parfois peu respecté par ceux qui n'ont pas forcément eu le temps de voir quel joueur il était vraiment.

Les joueurs ayant joué contre lui en parlent le mieux.

Pareil pour Melo. De ceux qui ont joué à la même époque, à la question "qui préférais-tu défendre entre Melo et LeBron ?", la réponse est presque unanime. Mais le temps passe, les joueurs qui ont joué contre lui s'en vont, les fans qui l'ont vu jouer vieillissent. Reste alors les chiffres, juge de paix ultime d'une carrière.

Chris Paul, James Harden, Russel Westbrook, Damian Lillard, Paul George, Blake Griffin et bien d'autres que j'oublie sûrement. À eux tous, c'est 0 bague. Durant leur prime, à tous ces joueurs démunis de bagues, Kobe Bryant, Kevin Durant et Kawhi Leonard ont gagné 2 fois chacun. LeBron James et Stephen Curry 8 fois à eux deux. Ça fait plus de 10 ans. Largement plus longtemps que la carrière NBA moyenne.

Gagner en NBA, c'est extrêmement dur. Normal que ceux qui le font soient mis sur un piédestal. Mais on peut les élever sans oublier de chérir la magie des autres, dont Carmelo Anthony, bien assis à sa place durement gagnée au Hall of Fame, fait partie.

