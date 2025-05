Quel avenir pour les Celtics ???

Alors qu'ils sont au bord de l'élimination après avoir perdu leur leader Jayson Tatum, la question de l'avenir de cette équipe des C's se pose.

La quête du back to back pouvait justifier le coût exorbitant du roster mais avec JT sur le flanc, le titre semble illusoire cette saison et même la saison prochaine.

Du coup, est-ce que les propriétaires ne vont pas tout casser pour retrouver une masse salariale plus acceptable ? Et ce d'autant plus qu'ils ne sont pas à l'origine des contrats pharaoniques de JB et JT.

Alors quelles seraient les possibilités ?

Pour ma part, je trouve que la grande faiblesse de l'équipe actuelle est son manque de punch intérieur. Horford est toujours vaillant mais joue de plus en plus au large, comme Porzingis et Kornet est assez limité.

Horford comme Korent sont en fin de contrat mais s'il est possible de les resigner à un prix correct, il serait bon de les garder.

Porzingis n'a plus qu'une saison de contrat à 30M et vu ses blessures récurrentes, le trader pourrait être une option à condition de trouver un intérieur correct.

L'autre transfert qui me semblerait intéressant serait celui de Jrue Holiday. J'adore le joueur mais il semble un peu en perte de vitesse et va toucher plus de 30M sur chacune des 3 prochaines années. Là aussi il serait bon de le trader pendant qu'il a encore de la valeur.

Avec les 28e et 32e choix de la prochaine draft, il sera peut être possible de trouver de bons role players mais pas de quoi changer la donne pour les prochaines saisons.

Ou alors il reste la possibilité de miser sur un retour rapide de JT et de garder l'équipe en l'état en espérant qu'un vrai été (surtout en cas d'élimination par les Knicks) permettent à tout le monde de revenir en forme et revanchard la saison prochaine.