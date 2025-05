Jayson Tatum : rupture du tendon d’Achille et fin de saison !

Les Boston Celtics craignaient le pire. Le pire s'est malheureusement confirmé. Lors du Game 4 face aux New York Knicks (113-121), l'ailier Jayson Tatum a été victime d'une blessure, sans le moindre contact, dans le 4ème quart-temps.

Très rapidement, les craintes se sont portées sur une rupture du tendon d'Achille. Un diagnostic confirmé ce mardi par la franchise du Massachussetts. La superstar de 26 ans a d'ores et déjà subi une opération et se retrouve bien évidemment forfait pour cette fin de saison.

"Jayson Tatum a été opéré aujourd'hui avec succès d'une rupture du tendon d'Achille droit. Aucun calendrier n'est actuellement disponible pour son retour, mais on s'attend à ce qu'il se rétablisse complètement. D'autres informations seront communiquées le moment venu", peut-on ainsi lire dans un communiqué officiel.

Il s'agit d'une catastrophe pour Boston. Sur le court terme, cette équipe se retrouve condamnée à l'exploit face aux Knicks (1-3) au deuxième tour à l'Est. Et sans Tatum, la mission semble presque impossible...

Et sur le long terme, son indisponibilité pourrait aussi avoir de grosses conséquences. On le sait, en raison du CBA, les Celtics vont devoir faire des choix importants pour soulager les finances du club. Avec l'absence de Tatum, dont le retour en 2025-2026 reste très incertain, les dirigeants pourraient en profiter pour prendre des décisions très fortes.

Quitte à avoir une formation moins compétitive. Puis même sur le plan individuel, Jayson Tatum se retrouve face à un sacré défi. Il n'est jamais facile de revenir d'une telle blessure...

