Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Knicks : 113-121

Wolves @ Warriors : 117-110

Boston 1-3 New York

New York n'est plus qu'à un succès d'un retour en finale de Conférence, 25 ans après sa dernière apparition. Comme à chacune de leurs deux autres victoires dans cette série, les Knicks ont encore fait un énorme 4e quart-temps pour dominer Boston et désormais mener 3-1 !

Evidemment, ce game 4 a été marqué par la grave blessure de Jayson Tatum à trois minutes de la fin, mais les joueurs de Tom Thibodeau avaient déjà pris le dessus et menaient 116-104 à ce moment-là.

Si les Knicks se sont retrouvés en aussi bonne position, c'est évidemment grâce à leur patron, Jalen Brunson (39 pts), qui a contribué à gommer les 14 points de retard accusés en première mi-temps avec un 3e QT élite (18 pts), mais le meneur All-Star a été parfaitement relayé dans le 4e QT. Mikal Bridges (23 pts), Karl-Anthony Towns (23 pts) et OG Anunoby (20 pts), se sont relayés pour faire plier Boston.

Les Celtics n'ont pas tenu la distance malgré le gros match de Jayson Tatum (42 pts) et il faudra un petit miracle désormais pour que les champions sortants passent ce tour et conservent leur titre.

Golden State 1-3 Minnesota

Les Warriors n'ont à nouveau pas pu gagner sans Stephen Curry et les voilà sous la menace de l'élimination lors du prochain match. Golden State s'est encore bien défendu dans le game 4 face à Minnesota et menait même à la pause (60-58). Le retour des vestiaires a été terrible et les Wolves ont pris le dessus grâce à un tandem bien trop saignant pour les Warriors.

Julius Randle (31 pts à 11/21) et Anthony Edwards (30 pts à 11/21) ont percé les lignes adverses pendant que la défense toujours très au point de Minnesota limitait les Dubs à 17 points dans le 3e quart-temps. L'écart était fait (+22) et malgré la répartie plus que respectable des hommes de Steve Kerr dans le 4e QT, le mal était déjà fait.

Jonathan Kuminga (23 pts) a encore été à son avantage en sortie de banc, mais les Warriors ont manqué de solutions en attaque, Jimmy Butler se contentant de 14 points, pendant que Brandin Podziemski (11 pts) manquait d'adresse (3/14).

Du côté des Wolves, où on s'apprête à disputer un game 5 à la maison pour plier l'affaire, Jaden McDaniels a fini en double-double (10 pts, 13 rbds) et Rudy Gobert a apporté 8 points, 6 rebonds et 1 contre.