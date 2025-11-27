Euroleague : Monaco écrase l’Efes et revient dans le top-5

Les scores en Euroleague

AS Monaco - Efes Istanbul : 102-66

Etoile Rouge Belgrade - Olympiakos : 91-80

Maccabi Tel Aviv - Milan : 88-102

FC Barcelone - ASVEL : 88-78

- Large succès de l’AS Monaco contre l’Efes mercredi soir avec notamment 17 points de Daniel Theis. Avec cette victoire, les Monégasques reviennent dans le top-5 du classement. Isaiah Cordinier a inscrit 16 points pour une équipe d’Istanbul à la peine cette saison mais aussi diminuée par les blessures.

- L’autre club français engagé hier soir, l’ASVEL, s’est incliné contre le FC Barcelone malgré les 22 points et 9 passes d’un Nando De Colo décidément toujours en forme.

- L’étoile rouge de Belgrade a remporté le choc de la soirée en venant à bout de l’Olympiakos. Evan Fournier, sorti du banc, a inscrit 13 points pour les Grecs. Les Serbes reviennent à hauteur de l’Hapoël Tel Aviv et du Panathinaïkos en tête de l’Euroleague.

- Enfin le Milan, qui a récemment changé de coach après démission d’Ettore Messina, a battu le Maccabi Tel Aviv avec notamment 26 points de Shavon Shields.