Débat : Faut-il retirer la règle des 65 matches pour les trophées NBA ?

Depuis deux ans maintenant, la NBA impose aux joueurs de participer à au moins 65 rencontres pour être éligibles aux différents trophées de fin de saison. Une idée intégrée essentiellement dans le but de lutter contre le load management et le repos abusif des plus grandes stars de la ligue. Mais avec les blessures de certains joueurs majeurs, ce point strict du règlement pourrait fausser un peu la course aux récompenses.

En effet, Nikola Jokic, le meilleur joueur du monde et probablement favori au MVP cette saison, vient de se blesser au genou et il sera absent quatre semaines. S’il rate 17 rencontres durant cette période, il ne sera plus en mesure de remporter le moindre trophée (ni même d’être nommé dans une All-NBA Team) même s’il jouait tous les matches à son retour. De quoi laisser Shai Gilgeous-Alexander quasiment en unique candidat au MVP. Mais quid si le Canadien venait aussi à se blesser et manquer quatre à six semaines consécutives ?

Victor Wembanyama n’a pas pu être élu DPOY l’an dernier pour la même raison. Même en une demi-saison, il avait pourtant montré qu’il était le meilleur défenseur de la ligue. Il risque de subir le même sort cette saison puisque son pépin au mollet l’a écarté des terrain pendant trois semaines.

Alors la NBA doit-elle vraiment s’entêter avec cette règle ? Ou peut-elle simplement faire confiance aux journalistes votants ? Si l’on prend les 15 derniers MVP, on se rend compte que les médias n’ont de toute façon jamais élu un joueur souvent absent.

2025 : Shai Gilgeous-Alexander, 76 matches

2024 : Nikola Jokic, 79 matches

2023 : Joel Embiid : 66 matches

2022 : Nikola Jokic, 74 matches

2021 : Nikola Jokic, 72 matches (sur 72)

2020 : Giannis Antetokounmpo, 63 matches (sur 72)

2019 : Giannis Antetokounmpo, 72 matches

2018 : James Harden, 72 matches

2017 : Russell Westbrook, 81 matches

2016 : Stephen Curry, 79 matches

2015 : Stephen Curry, 80 matches

2014 : Kevin Durant, 81 matches

2013 : LeBron James, 76 matches

2012 : LeBron James, 62 matches (sur 66)

2011 : Derrick Rose, 81 matches

Faut-il baisser la limite à 60 matches ? Ou supprimer tout simplement la règle ? Qu’en pensez-vous ?