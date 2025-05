Les All-NBA Teams dévoilées, LeBron James bat encore un record

First All-NBA Team : Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum et Donovan Mitchell. Aucune surprise.

Second All-NBA Team : Stephen Curry, Evan Mobley, Anthony Edwards, Jalen Brunson, LeBron James. Et à 40 ans, le King devient le joueur le plus âgé sélectionné dans l'un des meilleurs cinq de la saison. C'est aussi sa 21eme nomination dans une All-NBA Team, un record absolu.

Third All-NBA Team : Tyrese Haliburton, James Harden, Jalen Williams, Karl-Anthony Towns et Cade Cunningham.