Nikola Jokic pensait à la retraite en 2022

En 2022, DeMarcus Cousins est apparu pour la dernière fois de sa carrière en NBA avec une trentaine de matches sous le maillot des Denver Nuggets. Il a pu y côtoyer Nikola Jokic, déjà MVP, mais pourtant pas encore certain d'avoir envie de prolonger sa carrière bien longtemps. A un an de son premier titre de champion NBA, le Serbe avait ainsi confié à "DMC" que la perspective de son contrat supermax n'était pas plus emballante que ça pour lui.

"A Denver, nos casiers étaient côte à côte dans le vestiaire. Je ne me souviens plus qui venait de signer une prolongation à l'époque, mais je lui ai dit que son nouveau contrat allait être dingue. Il m'a répondu : 'Frérot, j'arrêterai peut-être avant ce contrat'. Je lui ai dit : Tu vas laisser 300 millions de dollars sur la table ? Tu es fou ? Signe ce contrat, deviens gros et mauvais. Mais ne rate pas 300 millions ! Il m'a dit : 'Je veux juste rentrer chez moi et me détendre avec mes chevaux'. Joker, ces chevaux seront toujours là plus tard. Simplement, tu pourras en acheter encore plus avec 300 millions".

On ne sait pas à quel point Nikola Jokic était sérieux. Mais il est certain que l'immense majorité du temps, il préférerait être tranquillement au champ de courses, en compagnie des siens à Sombor, que sur un terrain de basket. Même aujourd'hui, alors qu'il est le meilleur joueur du monde, qu'il a effectivement signé ce supermax et qu'il a encore des chances de faire grandir son palmarès dans les années à venir...