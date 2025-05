Jayson Tatum gravement blessé, c’est terrible…

La défaite des Boston Celtics dans le game 4 contre les New York Knicks fait mal, mais l'inquiétude va au-delà du simple résultat. Les Celtics ont perdu Jayson Tatum à un peu moins de 3 minutes de la fin de la rencontre. Et malheureusement, il ne s'agit pas d'une blessure superficielle, même si les résultats des examens en diront plus dans quelques heures.

Alors qu'il était en train de rendre une copie dantesque (42 pts), Tatum s'est blessé sur un appui, sans contact, pour ce qui ressemble fort à une rupture du tendon d'Achille, la pire blessure possible pour un joueur de basket. Evacué et très applaudi par le public du Madison Square Garden, l'ailier All-Star attend maintenant le verdict, mais on craint forcément le pire.

Au-delà de l'impact sportif que cela aura sur la campagne de Boston, au bord de l'élimination après cette nouvelle défaite face aux Knicks, c'est l'impact à plus long terme qui inquiète. A 27 ans, Jayson Tatum reviendra, mais on sait les effets dévastateurs que peut avoir une telle blessure si celle-ci se confirme.

A l'image de ce qu'ont fait Jalen Brunson, Josh Hart, les Knicks et de nombreux joueurs NBA connectés devant le match comme LeBron James, on envoie évidemment nos pensées à Tatum, avec le mince espoir que l'impression visuelle ait été trompeuse.

My concern is a torn right Achilles tendon for Jayson Tatum.

Pushed off, leg gave out, immediately grabbed, writhing in pain.

Couldn’t bear any weight on it and needed to be wheelchaired off.

Other injuries (ankle sprain, fracture) are possible but unlikely.

SMH pic.twitter.com/ipBkSNYFsg

— Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) May 13, 2025