Incroyable : Dallas aura le 1st pick à la Draft 2025 !

Les Dallas Mavericks avaient 1.8% de chances de décrocher le 1st pick de la Draft 2025 et les fans n'osaient pas compter dessus. Dans cette période moribonde, post-départ de Luka Doncic et élimination au play-in, rêver ne semblait pas permis. Et pourtant... Nico Harrison devrait avoir un peu de répit et l'occasion de repartir de zéro avec le plus grand talent du pays. La loterie a livré son verdict et les Mavs sont vernis !

Dallas sélectionnera en premier le 25 juin prochain, avec la possibilité de recruter Cooper Flagg, le joueur de Duke, attendu comme l'un des meilleurs prospects américains depuis longtemps. Ou de tenter un trade, si le coeur en dit à Harrison... Les autres fanbases crient au complot et il est difficile de leur demander du flegme après ce retournement de situation.

Deux ans après avoir pu drafter Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs ne sont pas passés loin de récidiver et choisiront en deuxième position, à moins qu'ils n'utilisent le pick pour tenter un gros coup. Philadelphie a réussi à conserver son pick et aura même le 3e choix, alors que Charlotte, Utah et Washington sont les grands perdants de cette loterie, aux 4e, 5e, et 6e rangs malgré un tanking assez colossal cette saison. Idem pour New Orleans et Brooklyn, qui n'ont que les 7e et 8e choix.

Le 1er tour complet de la Draft 2025

1- Dallas Mavericks

2- San Antonio Spurs

3- Philadelphie Sixers

4- Charlotte Hornets

5- Utah Jazz

6- Washington Wizards

7- New Orleans Pelicans

8- Brooklyn Nets

9- Toronto Raptors

10- Houston Rockets

11- Portland Trail Blazers

12- Chicago Bulls

13- Atlanta Hawks

14- San Antonio Spurs

15- Oklahoma City Thunder

16- Orlando Magic

17- Minnesota Timberwolves

18- Washington Wizards

19- Brooklyn Nets

20- Miami Heat

21- Utah Jazz

22-Atlanta Hawks

23- Indiana Pacers

24- Oklahoma City Thunder

25- Orlando Magic

26- Orlando Magic

27- Brooklyn Nets

28- Boston Celtics

29- Phoenix Suns

30- Los Angeles Clippers