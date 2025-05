Anthony Edwards doit en faire plus…

S'effacer au profit des autres est aussi une qualité chez un leader. Mais lorsque son équipe perd, à domicile, dans un match serré, c'est aussi là que les grands franchise players se montrent le plus et répondent présents. Pour le moment, il manque encore ce petit quelque chose à Anthony Edwards pour emmener son équipe en Finales NBA.

Les Timberwolves ne sont pas encore éliminés, mais ils sont menés 3-1 avec un game 5 à venir à Oklahoma City. Et s'ils en sont là, c'est aussi parce que la superstar de 23 ans n'a pas réussi à surnager dans le game 4, où il n'a pris que 13 tirs en 41 minutes, pour finir avec 16 points, 6 passes et 5 pertes de balle, gêné par l'excellente défense du Thunder. Souvent, Edwards a trouvé le moyen d'alimenter et de libérer des espaces pour ses camarades, notamment Nickeil Alexander-Walker et Donte DiVincenzo, excellents cette nuit. Mais à un moment, notamment dans les dernières encablures du match, on aurait aimé voir Anthony Edwards activer le mode super-héros.

OKC aux portes des Finales, Shai taille patron !

Le choix de ne pas forcer a été assumé, mais il faut aussi vivre avec les conséquences désormais. Là où Shai Gilgeous-Alexander, de trois ans son aîné, parvient à être constant dans la production dans des matches à forte intensité, il lui arrive d'être un peu trop sur la réserve, partagé entre l'envie de faire briller les autres et la crainte d'être taxé d'individualiste.

Il y a quelques semaines, Anthony Edwards disait qu'il ne voulait pas être le visage de la NBA, avec un mot taquin sur le fait que Victor Wembanyama avait déjà été choisi pour ça. Qu'il se rassure, s'il ne parvient pas à faire passer le cap à son équipe et que les Wolves sont tous les ans un peu trop courts pour jouer les Finales, la question ne se posera effectivement pas.