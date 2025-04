Stephen Curry, l’alien qui repousse aussi les limites

La longévité de LeBron James, à 40 ans, continue de fasciner. Le King représente un ovni dans le paysage de la NBA. Mais une autre anomalie repousse les limites. Stephen Curry bien évidemment.

A 37 ans, le meneur des Golden State Warriors reste, encore et toujours, l'un des meilleurs joueurs du monde. Comme son équipe, le leader des Dubs a été revigoré par le renfort de Jimmy Butler lors de la deadline des trades.

Et la nuit dernière, face aux Memphis Grizzlies (134-125), le natif d'Akron a sorti une performance stratosphérique : 52 points (à 16/31 aux tirs dont 12/20 à trois points), 10 rebonds, 8 passes décisives et 5 interceptions.

Stephen Curry vient d'une autre galaxie

Une telle copie contre les Grizzlies représente un clin d'œil du destin. En décembre dernier, Golden State avait été pulvérisé sur le parquet de Memphis avec une défaite de 51 points. Dans une soirée cauchemardesque, Curry n'avait pas réussi à inscrire le moindre panier.

Cette fois-ci, il a donné une véritable leçon à la franchise du Tennessee. Dans le bon tempo dès le début de la rencontre, Curry avait-il en tête sa contre-performance de décembre ? Pas du tout. Par contre, il connaissait l'importance de ce match dans la dernière ligne droite de la saison régulière.

"Je vais être honnête, j’avais oublié tout ça. J’étais simplement concentré sur l’importance de ce match pour nous. Je voulais juste gagner une rencontre importante et profiter du moment", a répondu Stephen Curry en conférence de presse.

Avec ce succès, les Warriors se sont emparés de la 5ème place à l'Ouest, devant les Grizzlies. Et il s'agit d'un très bon signal : Curry, à 37 ans, se montre toujours capable de prendre un match à son compte dans un grand rendez-vous.

En réalité, personne ne doutait de sa capacité à le faire. Mais sur la première partie de cet exercice, il donnait le sentiment de ne pas avoir les soutiens nécessaires pour sortir une telle performance. Désormais, la donne a changé à GS. Grâce à l'arrivée de Butler.

Même concentrées sur Curry, les défenses adverses sont obligées de respecter l'ex-star du Miami Heat. Ou elles se font sanctionner : 27 points, 6 rebonds et 4 passes décisives pour Butler. Et sans choisir clairement un poison, Memphis a été puni par les deux leaders californiens. Pour le plus grand plaisir de Steve Kerr, admiratif du niveau de son franchise player à 37 ans.

"Une performance incroyable. 52 points avec des défenseurs sur lui tout au long du match. J'observe cela depuis 11 ans, et en fait depuis plus longtemps avant même que je ne devienne son entraîneur... Et on se rend vraiment compte de l'ampleur de son talent. Ce gars est incroyable à regarder", a répété le coach des Dubs.

Effectivement, on peut parler d'une prestation légendaire. Il s'agit du 27ème match de Curry avec au moins 10 paniers à trois points (le 2ème de ce classement, Klay Thompson, est bloqué à 9). Et de sa 15ème rencontre à au moins 50 points (6ème dans l'histoire de la NBA). De plus, il est aussi devenu le 25ème meilleur marqueur de l'histoire de la ligue devant Jerry West. La plus grande performance de sa carrière ?

"Oh que non ! Aucune chance. Je joue avec lui depuis 15 ans. Je n'arrive pas à me souvenir de la meilleure d'entre elles, mais ce n'est pas celle-là", a tout de suite calmé Draymond Green.

Oui, Stephen Curry a aussi réussi l'exploit de banaliser l'exceptionnel.

La mission de Stephen Curry : éviter de chuter sur les fesses

Un coffre absolument dingue à 37 ans

A l'approche des Playoffs, ce match confirme l'excellente dynamique des Warriors. Et la belle forme de Stephen Curry. Après la mauvaise chute du meneur le 21 mars dernier, Golden State a soufflé en apprenant qu'il souffrait seulement d'une contusion.

De retour très rapidement, il a vite balayé les doutes sur son état de santé. Car même si certains font parfois l'erreur de sous-estimer ses qualités physiques, le jeu de Curry, notamment sans le ballon, demande une forme irréprochable.

Par ses courses et son intensité, il est certainement l'un des joueurs avec le volume de jeu le plus important en NBA. Et sur cette fin de saison régulière, le patron des Warriors se sent en pleine possession de ses moyens.

"Je me sens bien au niveau de mon corps. Je n’avais pas joué un match aussi intense depuis longtemps. Avec ma dernière blessure, je cherche toujours à me protéger sur les chutes. Mais en dehors de ça, je me sens dans un bon rythme. La semaine de repos a bien évidemment aidé. Les batteries sont pleines et je compte garder cette énergie pour les rendez-vous à venir", a-t-il prévenu.

Il s'agit du point commun entre les deux extraterrestres James et Curry : une forme physique absolument incroyable malgré le poids des années. Des athlètes hors-normes et des champions qui n'ont pas encore fini de défier les standards humains...

Stephen Curry prêt à jouer au-delà de ses 40 ans ?