Un peu d’amour pour Anthony Davis

Le trade Luka/AD a mis en lumière, selon moi, le fait que Davis est un joueur pas assez reconnu à sa juste valeur. Loin de moi l’idée de penser que ce trade était équilibré, j’ai été autant abasourdi que vous tous en l’apprenant dimanche matin.

AD en 12 ans de carrière, c’est 24,2 pts, 10,7 rbds, 2,3 contres, 5 all-NBA et 5 all-defensive teams, et un rôle on ne peut plus prépondérant dans le titre acquis dans la bulle en 2020. Pour rappel, même avec LeBron, LA végétait les années précédentes.

Le monosourcil est pour beaucoup un joueur i) souvent blessé et ii) qui n’a jamais assumé un statut d’alpha dog.

Pour le premier point, je trouve toujours compliqué de reprocher à un joueur d’être fragile physiquement. Évidemment lorsque le joueur et responsable (coucou Zion et la junk food) il y a de quoi être frustré, mais j’ai l’impression que AD n’a jamais manqué de professionnalisme. Je n’ai pas souvenir de l’avoir vu commencer une saison hors de forme. De plus, je pense que son rôle de two-way player n’a jamais aidé a le préserver. Combien de joueurs actuels en NBA peuvent se targuer d’être (relativement) dominant en attaque et parmi les tous meilleurs défenseurs qui soient, sans jamais se cacher de ce côté du terrain ? Une activité aussi importante des des deux côtés doit générer de la fatigue supplémentaire.

Concernant son manque de leadership, il est indéniable. Mais être un alpha dog n’est pas donné à tout le monde, parmi nous tous, beaucoup n’ont pas (moi le premier) une personnalité le permettant. Et est-ce grave dans le fond ? Quelque part, c’est peut-être un côté faisant que l’on pourrait s’dentier à lui.

Je pense donc que nous sommes trop durs avec lui, il aura marqué son passage à LA et j’espère pour lui qu’il amènera quelque chose aux Mavs. Qu’en pensez-vous ?